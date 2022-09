Red Bull Bragantino x Palmeiras: escalações prováveis, onde assistir, horário e arbitragem

O Palmeiras visita neste sábado o Red Bull Bragantino pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 19h. A transmissão ficará a cargo do Premiere, por meio do pay per view.

Líder do torneio nacional, o clube alviverde vem de um jejum de três jogos sem vitória na temporada e precisa retomar a boa fase para elevar o ânimo do time na luta por uma vaga na final da Copa Libertadores.

Leia também Seleção feminina aproveita erros e ganha fácil da África do Sul em amistoso

Red Bull Bragantino e Palmeiras medem forças neste sábado pelo Campeonato Brasileiro

O Red Bull Bragantino, por sua vez, ocupa posição na segunda metade da tabela, mas não está distante do sonho de voltar ao principal torneio continental. O clube também não vive um bom momento na temporada, não ganha há quatro jogos, tendo perdido três deles.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras acontece neste sábado, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

<b>RED BULL BRAGANTINO</b>: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro. <b>Técnico</b>: Maurício Barbieri.

<b>PALMEIRAS</b>: Weverton; Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael Gustavo Scarpa; Tabata, Dudu e Rony. <b>Técnico</b>: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

<b>Árbitro</b>: Raphael Claus (Fifa-SP)

<b>Assistente 1</b>: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP)

<b>Assistente 2</b>: Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ)

<b>Quarto árbitro</b>: Ilbert Estevam da Silva (SP)

<b>VAR</b>: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Red Bull Bragantino vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi derrotado pelo mesmo placar pelo Athletico-PR, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.