Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras divide suas atenções entre a luta por uma vaga na final da Libertadores e a caça ao líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Abel Ferreira foca no torneio nacional em disputa com um rival direto, o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada. A partida conta com transmissão do Premiere.

Abel Ferreira não expôs qual seria sua estratégia para a rodada deste fim de semana diante da necessidade de vitória sobre o Boca Juniors na próxima quinta. O empate sem gols na Bombonera deixou o time alviverde a uma vitória simples de decidir a Libertadores no Maracanã.

“A nossa intenção para o próximo jogo é olhar para o elenco e ver quais são os jogadores que estão mais preparados. Vamos pensar agora no Red Bull Bragantino, fazer de tudo para ganhar esse jogo para depois preparar a equipe para a partida com o Boca”, afirmou Abel Ferreira em Buenos Aires.

Red Bull Bragantino e Palmeiras medem forças neste domingo pelo Campeonato Brasileiro Foto: Arte/ Estadão

Palmeiras e Red Bull Bragantino estão a apenas dois pontos de distância na tabela do Brasileirão. A equipe da capital soma 44, enquanto o conjunto de Bragança Paulista aparece com 42. Uma vitória dos donos da casa pode causar uma troca de posições e estreitar a briga pelo título do torneio.

Diante das circunstâncias, na equipe do interior o jogo com o Palmeiras é visto como o mais importante do ano. O meia Lucas Evangelista entende que a postura da sua equipe não mudará a partir da escalação alviverde com titulares ou reservas. “Para nós, não muda nada. Trata-se do Palmeiras. A gente vai levar com muita seriedade. Conversamos e sabemos da importância do jogo”, afirmou.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DE RED BULL BRAGANTINO x PALMEIRAS

DATA : 01/10 (domingo)

: 01/10 (domingo) HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO x PALMEIRAS

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE RED BULL BRAGANTINO x PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan, Realpe, Lucas Rafael (Léo Ortiz) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico : Pedro Caixinha.

: Cleiton; Aderlan, Realpe, Lucas Rafael (Léo Ortiz) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. : Pedro Caixinha. PALMEIRAS: Weverton; Garcia (Mayke), Gómez, Murilo (Luan) e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Kevin, Breno Lopes e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA RED BULL BRAGANTINO E PALMEIRAS

ÁRBITRO : Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

