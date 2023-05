Santos se inspira em boa fase no Brasileirão para desafiar Bragantino colar no pelotão de frente

Sete pontos conquistados nos últimos três jogos e um time em evolução que busca diminuir a distância para os concorrentes que ocupam as primeiras posições no Campeonato Brasileiro. É com esse pensamento que o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, disposto a manter o ritmo que o tirou da parte de baixo da tabela nas rodadas iniciais.

Com 11 pontos e um aproveitamento de 52%, Odair Hellmann quer aumentar essa performance para tornar sua equipe cada vez mais competitiva. E o primeiro passo já foi dado: tratar a conturbada derrota do meio de semana para o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, como assunto superado. “Temos que transformar essa raiva em força para seguirmos nosso caminho no Brasileiro”, afirmou o técnico.

Apoiado nas vitórias sobre o Bahia na Vila Belmiro e diante do Vasco em São Januário, além do empate sem gols no clássico com o Palmeiras, o comandante santista já trabalha visando o confronto em Bragança Paulista. Para este duelo, ele vai ter reforços importantes: Dodi e Lucas Lima.

Soteldo precisa recuperar bom futebol para ajudar efetivamente o Santos na temporada. Foto: Martin Bernetti/ AFP

Poupados da partida no Chile, o volante e o meia têm retorno garantido e vão dar uma revigorada no meio-campo. À espera de uma pressão por parte dos donos da casa, o treinador quer armar um sistema de marcação eficiente para preservar a defesa e, ao mesmo tempo, ter uma transição rápida de olho nos contra-ataques.

Após o triunfo obtido em São Januário, pelo Brasileiro, Odair aposta num divisor de águas no que diz respeito ao comportamento da equipe como visitante. Antes do confronto com os cariocas, o Santos havia enfrentado o Grêmio e o Cruzeiro longe da Vila Belmiro e acabou derrotado nas duas ocasiões. Nesse ponto, a criatividade de Lucas Lima vai ser importante para incomodar o adversário quando o time tiver a posse de bola.

“Sinto o Santos em evolução e estamos trabalhando para isso diariamente. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito equilibrada e conseguir um bom desempenho fora de casa é fundamental para a equipe estar sempre brigando pelos primeiros lugares”, disse.

Outra boa notícia é quanto ao aproveitamento de Soteldo. Apesar da participação discreta no revés para o Audax Italiano por 2 a 1, a tendência é que ele seja mantido a fim de recuperar ritmo de jogo, já que esteve entregue ao departamento médico por mais de três semanas. Quanto a Mendoza, sua escalação não é garantida.

Como vem o Red Bull Bragantino?

Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico português Pedro Caixinha quer aproveitar o embalo da vitória na Copa Sul-Americana (4 a 0 no Oriente Petrolero) para buscar mais três pontos diante de sua torcida. Com quatro empates em sete rodadas, o time contabiliza dez pontos na classificação.

O treinador cobra mais eficiência no ataque a fim de dar um salto na classificação. “Tivemos um período de quatro jogos com empates e uma derrota. Voltamos a vencer na semana passada e agora no meio de semana. Esses resultados ajudam a fortalecer a confiança da equipe”, comentou o treinador.

Para o duelo com o Santos, Eduardo, com estiramento na coxa direita, está fora. Talisson, com entorse no tornozelo esquerdo, segue entregue ao departamento médico.

RED BULL BRAGANTINO x SANTOS