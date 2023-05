Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Quase juntos na classificação do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Santos duelam neste domingo, 28, em Bragança Paulista (SP), pela oitava rodada da competição. Ambas as equipes estão atualmente na zona de classificação à Copa Sul-Americana e buscam a vitória para se aproximar do G-6, que leva à Copa Libertadores.

Os donos da casa, comandados por Pedro Caixinha, terão que superar uma série de desfalques, que inclui nomes como os defensores Léo Ortiz e Lucas Cunha, que farão com o que o time tenha relacionado apenas os zagueiros titulares. Já a equipe de Odair Hellmann tem menos baixas, mas uma delas é a do atacante Marcos Leonardo, que disputa a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira.

RED BULL BRAGANTINO X SANTOS

DATA: 28/05/23 (domingo).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Red Bull Bragantino x Santos. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Luan Patrick, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico : Pedro Caixinha.

- Cleiton; Andres Hurtado, Luan Patrick, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. : Pedro Caixinha. SANTOS - João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

QUEM APITA?

Anderson Daronco (RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS