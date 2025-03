Red Bull Bragantino x São José pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário escalação

A classificação à terceira fase da Copa do Brasil estará em jogo às 21h30 desta terça-feira (de Brasília), quando o Red Bull Bragantino recebe o São José, de Porto Alegre, dentro de casa, em Bragança Paulista. O duelo é único e em caso de empate, vai para os pênaltis.

A equipe paulista, recentemente eliminada nas quartas de final do Campeonato Paulista, para o Santos, por pouco não caiu logo na estreia da Copa do Brasil. O time do interior do estado passou no sufoco pelo Souza, nos pênaltis, na Paraíba.

Red Bull Bragantino e São José duelam pela Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

Já o São José, que se livrou do rebaixamento no Gauchão, eliminou na primeira fase da Copa do Brasil o Oratório, do Amapá, com uma vitória por 3 a 1, fora de casa. O Red Bull Bragantino disputa a partir de abril deste ano a Série A do Brasileirão, enquanto o time de Porto Alegre está na Série D.

RED BULL BRAGANTINO X SÃO JOSÉ: TUDO SOBRE O DUELO DA COPA DO BRASIL

Data: 11/03/2025 (terça-feira).

11/03/2025 (terça-feira). Horário: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X SÃO JOSÉ AO VIVO

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Vinicinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO JOSÉ

SÃO JOSÉ: Fábio Rampi; Danielzinho, Rafael Dumas, Jadson e Laílson; Jhonata Varela, Maicon Assis e Gabriel Terra; Douglas, Renê (Lucas Hulk) e Giovane Gomez. Técnico: Hélio Vieira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO E SÃO JOSÉ

02/03 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão.

- Paulistão. 08/03 - São José 2 x 1 Brasil de Pelotas - Gauchão.