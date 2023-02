Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O São Paulo joga nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista, às 19h30, em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, disposto a derrubar um tabu contra o Red Bull Bragantino. O time de Rogério Ceni não vence o rival do interior fora de casa desde 2019, antes da fusão do Red Bull com a gigante austríaca de bebidas. O duelo é válido pela sétima rodada do Paulistão.

Por sua vez, o Bragantino não perdeu nenhum dos último quatro jogos que fez contra o São Paulo como mandante. Foram três vitórias e um empate, este no último confronto entre as equipes no Nabi Abi Chedid, em abril de 2022, pelo Campeonato Brasileiro.

Leia também São Paulo visita Red Bull Bragantino disposto a derrubar tabu em Bragança Paulista

O São Paulo está na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 11 pontos nos seis primeiros jogos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota - esta última para o Corinthians. Já o Bragantino, com 10 pontos, divide a ponta do Grupo A com a Inter de Limeira.

ONDE ASSISTIR

DATA: 08/02/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h30.

Local: Estádio Nabi Abi Chedid.

Na TV: Paulistão Play e Premiere.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Natan, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Méndez, Nestor e Luciano; Pedrinho, Wellington Rato e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM