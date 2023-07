Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste domingo, 9, em Bragança Paulista, às 16h. Na parte de cima da tabela, as duas equipes entram em campo querendo manter o bom momento na competição nacional. A partida terá transmissão da TV Globo.

Contando todas as competições que o elenco principal disputa, o Red Bull Bragantino não foi derrotado nas últimas seis partidas. A arrancada fez o time se classificar de maneira direta para as oitavas de final da Sul-Americana e subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com 23 pontos.

Dois anos e 11 meses depois, Alexandre Pato pode voltar a atuar com a camisa do São Paulo. Contratado após um período no São Paulo se recuperando de uma grave lesão ligamentar no joelho, sofrida quando ainda era jogador do Orlando City, Alexandre Pato treinou com o elenco durante pouco mais de um mês para se recondicionar fisicamente e ter condição para poder voltar a atuar.

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Bragança Paulista.

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid.

DATA: 09/07/2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

TV Globo (TV Aberta)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton, Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadsom, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Borbas e Sasha. Técnico : Pedro Caixinha

: Cleiton, Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadsom, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Borbas e Sasha. : Pedro Caixinha SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Arboleda e Patryck; Mendez, Luan, Alisson e Michel Araújo; Marcos Paulo e Juan. Técnico: Dorival Junior..

ÚLTIMOS RESULTADOS: