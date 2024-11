Red Bull Bragantino x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário escalação

O São Paulo vai a Bragança Paulista para retomar a reta final do Brasileirão e tentar voltar ao G-4 do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, 20, às 16h30 (horário de Brasília). Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação oposta, na 18ª posição, com 36 pontos. Na sexta posição, a equipe paulista tem 57 pontos e precisa vencer para continuar na briga pela vaga direta a Libertadores. Além disso, é preciso que Internacional não vença o Vasco, e o Flamengo perca para o Cuiabá.

PUBLICIDADE A dúvida da lateral-esquerda continua para Luiz Zubeldía. Welington chegou a treinar com bola, mas ainda se recupera de um edema na coxa esquerda. Calleri também não deve aparecer, ao menos entre os titulares, após ter sentido dores musculares na região posterior da coxa esquerda na última rodada. Jamal Lewis foi alternativa para Welington, mas não correspondeu como o esperado. O jogo, portanto, pode marcar o retorno de Patryck. O garoto ficou fora de jogo desde 18 de agosto, quando lesionou o ombro no clássico contra o Palmeiras. Michel Araújo também volta e é mais uma opção.

Em situações opostas, Red Bull Bragantino e São Paulo retomam Brasileirão após Data Fifa. Foto: Arte/Estadão

No ataque, o substituto de Calleri deve ser André Silva. Foi ele que entrou nos minutos finais contra o Athletico-PR e garantiu a vitória. A situação do camisa 9, após o gol do atacante reserva, foi ponto de atenção de Zubeldía. “Hoje não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe”, afirmou o técnico.

Calleri tem apenas 5 gols em 27 partidas no Brasileiro. Em 2023, quando perdeu o final da temporada para passar por uma cirurgia no tornozelo direito, o atacante marcou 9 em 19 jogos pelo campeonato. “É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele”.

Publicidade

Outro desfalque é Arboleda, que sofreu um trauma na perna direita. Sabino é o substituto natural. Liziero, com dores no tornozelo direito, e Wellington Rato, com dores na panturrilha direita, também ficam fora. No meio, Luiz Gustavo, que saiu aos 21 minutos contra o Athletico-PR, está garantido após treinar normalmente.

O time da casa não vence desde 1º de setembro, quando bateu o Bahia por 2 a 1. Desde então, houve mudança de técnico, com a chegada de Fernando Seabra. O português tem dois empates sem gols nos dois jogos que comandou a equipe.

Para o zagueiro Pedro Henrique, a mudança fez bem ao clube. “Já mostramos evolução no primeiro jogo contra o Cuiabá, tivemos inúmeras chances de ter matado o jogo e ter ganhado o jogo contra o Atlético-GO também. Temos cinco finais, é assim que a gente trata, jogo a jogo, e temos que fazer o nosso papel. Fazendo a nossa parte, a gente vai estar perto de ficar na Série A (do Campeonato Brasileiro)”, disse o atleta.

Mesmo se vencer, o Red Bull Bragantino pode permanecer no Z-4, a depender dos resultados de Grêmio, Vitória, Athletico-PR, Fluminense e Criciúma. O clube voltou para a Série A em 2020 e se mantém na elite desde então, mas vive o drama de lutar contra o rebaixamento nesta edição.

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data - 20/11/2024.

Horário - 16h30 (de Brasília).

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Publicidade

ONDE ASSISTIR A RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO AO VIVO

Premiere (pay-per-view e streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO