Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em opostos diferentes da tabela, Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira, 14, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, os paulistas buscam se manter no G-6 de classificação à Libertadores e ainda sonham com a disputa do título. Já os cariocas querem a segunda vitória consecutiva e sair da zona de rebaixamento.

Pedro Caixinha terá que lidar com desfalques para a partida, além da recente venda do zagueiro Natan, mas ainda contará com a eficiente dupla formada por Sorriso e Eduardo Sasha no ataque. Ramón Diaz, por sua vez, não tem muitos problemas com ausências e deve escalar novamente o argentino Pablo Vegetti, que recém chegou ao clube e já marcou gol. O badalado reforço Dimitri Payet ainda não tem data de estreia.

Veja onde assistir ao vivo Red Bull Bragantino x Vasco pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Bragança Paulista (SP).

: Bragança Paulista (SP). ESTÁDIO : Nabi Abi Chedid.

: Nabi Abi Chedid. DATA : 14/08/2023.

: 14/08/2023. HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Luan Cândido; Bruno Gonçalves, Sorriso e Sasha. Técnico : Pedro Caixinha.

: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Luan Cândido; Bruno Gonçalves, Sorriso e Sasha. : Pedro Caixinha. VASCO: Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Orellano e Paulinho, Vegetti e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramón Diaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS