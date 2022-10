Red Bull x Santos: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Red Bull Bragantino e Santos duelam nesta segunda-feira, 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida que acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), será transmitida pelo SporTV (TV Fechada) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Décimo segundo na tabela, com 40 pontos, a equipe do Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para, enfim, embalar sob o comando de Orlando Ribeiro e manter vivo o sonho com uma vaga na Libertadores da próxima temporada.

Do outro lado, logo atrás do rival da partida desta segunda vem o Red Bull Bragantino. Décimo terceiro, com 38 pontos, a equipe está fora atualmente até da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e busca se recuperar no campeonato.

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Onde assistir?

O duelo será transmitido pelo SporTV (TV Fechada) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Horário e local

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Escalação provável

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido (Ramon); Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Artur, Helinho e Popó. Técnico: Mauricio Barbieri.

SANTOS - João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Quem apita?

Arbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo- (Fifa-MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira- (MG)

Quarto árbitro: Ilbert Estavam da Silva- (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos- (Fifa-SP)

AVAR: Fabricio Porfírio de Moura- (SP)

Últimos resultados

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, dentro de casa, o Santos bateu o lanterna Juventude por 4 a 1. O Red Bull Bragantino, por sua vez, foi derrotado pelo Coritiba, fora de casa, por 2 a 1.