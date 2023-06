Saiba quem é Y. Michele Kang, que se prepara para gerir um conglomerado de times de futebol feminino

New York Times - Y. Michele Kang não imaginava estar aqui. Fundadora e CEO da Cognosante, uma empresa de tecnologia de saúde, ela havia se destacado como uma “empresária razoavelmente bem-sucedida”, disse ela. Nesse ponto da carreira, explicou, ela achava que poderia começar a dedicar mais tempo a seu trabalho filantrópico. Em vez disso, Kang se tornou uma figura influente no mundo do futebol feminino profissional. “Acho que nunca fui tão apaixonada por nada quanto agora pelo futebol feminino”, disse Kang.

Em março de 2022, ela comprou o Washington Spirit, tornando-se a primeira mulher não branca a ter controle acionário de um time da National Women’s Soccer League, a NWSL, dos EUA. A venda ocorreu após uma longa e contenciosa batalha em que jogadoras e torcedores pediram que Steve Baldwin, CEO da época, vendesse o time para Kang após acusações de abuso contra o ex-técnico do time.

Apenas um ano depois, ela agora está prestes a se tornar a primeira mulher a ser dona e liderar uma organização de futebol de vários times, que vai abranger o Spirit e o clube francês Olympique Lyonnais. O acordo, que deve ser fechado no final deste mês, vai criar uma nova entidade independente, com Kang como acionista majoritária. Ela já está falando em adicionar mais equipes de todo o mundo.

À medida que o Kang ascende, ainda restam dúvidas sobre o quanto ela pode fazer em uma liga e um esporte onde o abuso é excessivo e os líderes fracassaram em proteger as jogadoras. A confiança em treinadores e funcionários de longa data da NWSL está abalada. Quem soube do abuso e fingiu que não viu? Como você constrói uma nova cultura a partir do zero?

A resposta de Kang: investimento e confiança. As jogadoras e a equipe passaram por uma “situação horrível”, disse ela sobre as acusações de que o técnico do time havia promovido uma cultura tóxica para as funcionárias no local de trabalho.

Fundadora e CEO da Cognosante, uma empresa de tecnologia de saúde, Y. Michele Kang é dona do Washington Spirit, time da NWSL Foto: Lexey Swall/The New York Times

“Não quero ficar enfatizando que sou mulher e pessoa não branca e, por isso, seria a única capaz de entender nossas jogadoras”, disse ela, falando sobre a situação no Washington Spirit, “mas existe confiança, conforto e familiaridade que estou muito feliz em oferecer para que elas se sintam à vontade para vir até mim e conversar comigo sobre qualquer problema.”

Continua após a publicidade

Ela gostaria de poder dizer que tudo isso - a compra de um time da NWSL, a criação de uma organização de vários times, sua esperança de ajudar a transformar a cultura em torno do futebol feminino - fazia parte de uma grande visão. Mas não foi bem assim.

SABIA QUEM ERA PELÉ

Poucos anos atrás, ela não sabia muito sobre o esporte - na verdade, sabia tão pouco que amigos a acusavam de não conhecer Lionel Messi, um dos jogadores mais famosos do mundo. Sua réplica? “Bem, eu sabia quem era Pelé”.

Kang cresceu em Seul, Coreia do Sul, em um lar onde a educação era valorizada. Sua mãe exigia excelência e seu pai sempre lhe dizia: “não tem nada que o filho do vizinho faça que você não consiga fazer”, um sentimento que era muito raro na Coreia do Sul da década de 1960.

Quando ela começou a estudar administração e economia em Seul, percebeu que seus sonhos se estendiam para além do país natal. O centro do mundo dos negócios ficava nos Estados Unidos, ela disse, então, com a bênção da família, foi para lá que ela decidiu partir. Na época, era uma jogada bastante ousada para uma jovem coreana solteira. Ela se formou em economia pela Universidade de Chicago e fez mestrado na Yale School of Management.

E assim começou um plano não de cinco anos, mas de trinta. O objetivo era acumular experiência suficiente para se tornar CEO de uma grande empresa. Seu trabalho a manteve em movimento. Kang calcula que se mudou entre vinte e trinta vezes. Em meio à recessão de 2008, na época em que esperava ingressar em uma grande empresa, ela abriu a sua própria. Assim como muitas histórias de empreendedorismo, aquilo que se tornaria a multimilionária Cognosante começou na sua garagem na área de Washington, DC.

“Eu tinha uma empresa razoavelmente bem-sucedida”, disse ela sobre a Cognosante, “pensei que essa seria minha carreira empresarial.”

Continua após a publicidade

Isso foi até 2019, quando Kang, cujas realizações de negócios eram bem conhecidas, foi convidada a ingressar no grupo de proprietários do Spirit depois que a seleção feminina dos Estados Unidos venceu a Copa do Mundo naquele ano. Kang não sabia muito sobre futebol e ainda tinha sua própria empresa para administrar, ela lembrou. Mas teve a curiosidade de passar seis meses conhecendo os donos e as jogadoras. Por que não?, ela pensou.

Ela se juntou ao grupo de proprietários no final de 2020, entrando em uma liga e um time que enfrentaria um acerto de contas público e uma reviravolta extraordinária.

ACUSAÇÕES DE ABUSO

Na primavera de 2021, ela tomou conhecimento das acusações de abuso verbal e emocional contra Richie Burke, o ex-técnico do Spirit. Kang disse que várias pessoas a procuraram com muitas preocupações. Burke foi demitido em setembro de 2021. As acusações foram detalhadas em uma série de reportagens, e muitos funcionários deixaram a equipe em meio a relatos de uma cultura tóxica no local de trabalho.

Kang estava trabalhando para assumir o controle majoritário do time enquanto jogadoras e fãs pediam que Baldwin, então CEO, vendesse o Spirit. A transferência de poder não foi fácil. As jogadoras exigiram que Kang fosse a nova proprietária, mas levaria meses até que Baldwin deixasse o cargo e Kang pudesse adquirir as ações necessárias.

“Vamos falar claro”, afirmava uma carta das jogadoras a Baldwin. “A pessoa em quem confiamos é Michele. Ela sempre coloca as necessidades e interesses das jogadoras em primeiro lugar. Ela ouve. Ela acredita que isso pode ser um negócio lucrativo, e você sempre disse que queria entregar a equipe para uma mulher. Agora é a hora”.

Continua após a publicidade

O acordo com o Spirit foi fechado em 30 de março de 2022. A influência de Kang cresceu rapidamente em meio a uma onda de novos investimentos e interesses no futebol feminino. Ela parece perplexa e aborrecida diante da maneira como alguém ainda pode subestimar uma liga profissional de futebol feminino ou dos muitos atrasos nos investimentos.

Y. Michele Kang luta para recuperar o esporte onde o abuso é excessivo e os líderes fracassaram em proteger as jogadoras Foto: Lexey Swall/The New York Times

“Dou todo o crédito às pessoas que comandaram as equipes”, continuou ela, falando sobre proprietários anteriores da NWSL. “Mas era uma coisa vista como caridade, algo sem fins lucrativos. E, até onde sei, os métodos de administração empresarial não eram aplicados.” Essa atitude sinaliza legitimidade de uma maneira única, disse Natalie Smith, professora associada de gestão esportiva da Universidade Estadual East Tennessee, que estuda futebol feminino.

Se o Angel City sinalizou legitimidade por meio da celebridade, disse ela, Kang sinaliza valor por meio de investimento comercial, o que também passa uma mensagem a outros investidores em potencial.

Essas mudanças ocorrem em meio a duas transições no mundo do futebol, disse Stefan Szymanski, economista da Universidade de Michigan e coautor de Soccernomics. “Obviamente, uma é a ascensão do futebol feminino, que está muito atrasada, mas que parece estar ocorrendo bem rápido. A segunda é a transformação no perfil dos proprietários do futebol e na gestão de clubes em todo o mundo”.

APRENDIZ DO ESPORTE

Kang, que completa 64 anos este mês, agora fala como uma aprendiz do esporte. Está sempre disposta a ouvir e aprender e enfrentar as complexidades de ser dona de equipe. É uma característica que atraiu a simpatia e a confiança das jogadoras e funcionárias de seu clube. “Não achamos que as mulheres são homens pequenos”, disse ela, ecoando um sentimento refletido na falta de estudos feitos especificamente sobre as qualidades atléticas femininas. “Não vamos pegar emprestado um manual de futebol masculino. Queremos entender a fisiologia e a biologia feminina e treinar nossas atletas de acordo com isso”.

Continua após a publicidade

Para tanto, Kang contratou especialistas para desenvolver programas sobre como o treinamento pode - ou deve - diferir durante os ciclos menstruais. É um lugar que vale a pena investir, disse ela, e a experiência a ajudou a perceber qual poderia ser sua pegada no mundo do futebol. “Não há razão para eu fazer tudo isso apenas no Spirit”, disse ela, acrescentando: “E, francamente, fazer isso para uma equipe é um investimento muito significativo”.

Isso a levou a pensar mais globalmente. Kang foi atrás do Lyon, um grande time europeu que historicamente recrutou as melhores jogadoras americanas, entre elas Aly Wagner, Hope Solo, Megan Rapinoe e Alex Morgan. Ela falou com entusiasmo sobre a prospecção de jogadoras internacionais, sobre o projeto de centros de treinamento e estádios maiores e sobre as próximas etapas da expansão.

“Sempre existe esse empurrão do bem maior quando se trata da comunidade do futebol feminino, algo que beneficia esses clubes”, disse Smith sobre a expansão de Kang. “Ela quer que o esporte cresça, mas também quer que seus times ganhem”. Com certeza não vai ser fácil. Há dúvidas sobre o que poderia ser um conflito de interesses em um mercado de trabalho já incerto. Mas seu maior teste pode ser com torcedores fora dos Estados Unidos.

“Os americanos são meio dóceis quando se trata de esportes e quem os dirige”, disse Szymanski, acrescentando: “Na Europa, as pessoas simplesmente não veem as coisas assim. Elas dizem: ‘O esporte é nosso, não seu. Você pode estar de passagem, e nós vamos dar o que você merece se você botar dinheiro, mas você não é o mais importante. O mais importante é o esporte’”.

Kang continua implacável. “Não é assim tão difícil”, disse ela com um sorriso. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU