Regragui coloca Portugal como favorito, mas avisa: ‘Marrocos quer surpreender’

Após terminar na liderança em um grupo com Canadá, Bélgica e Croácia e despachar a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Marrocos está com a confiança em alta. O técnico Walid Regragui admitiu que Portugal é favorito no duelo das quartas de final, no sábado, mas salientou que sua equipe quer continuar surpreendendo os adversários.

Leia também João Félix minimiza polêmica sobre CR7 e despista futuro no Atlético de Madrid

“Estamos aqui para desmentir os prognósticos. Portugal é o favorito e nós somos a pedra no sapato. Vamos tentar surpreender todo mundo. Temos nossos pontos fracos e focamos no que sabemos fazer. Vamos tentar colocar um plano em prática para criar a surpresa. Tentamos melhorar a cada jogo. Sempre disse que, se saíssemos da fase de grupos, seríamos difíceis de bater. Meu discurso não vai mudar, vai ser difícil vencer”, declarou.

Seleção marroquina treina para duelo com Portugal pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

Marrocos realmente vem complicando a vida dos rivais. O time africano sofreu apenas um gol até aqui, na vitória sobre Canadá, por 2 a 1. Diante da Espanha, a seleção não foi vazada nem na disputa de pênaltis.

O treinador ressaltou ainda que o grupo está fechado para fazer história, apesar de ter avançado para as quartas de final pela primeira vez na história do Marrocos.

“A euforia passou. Queremos vencer Portugal. O que fizemos é bom, mas ir mais longe é melhor. Ainda não estamos na nossa nuvem, não fizemos nada. Apenas frustramos algumas previsões. Quando digo que meus jogadores estão com fome, que querem fazer história, não estou brincando. Eles estão muito motivados. Eles não querem ir para casa de jeito nenhum”, completou.

Sobre o time que entrará em campo, o treinador não quis dar pistas sobre o time, mas corre o risco de perder o zagueiro Nayef Aguerd, com uma suspeita de lesão na coxa. “No início da competição tivemos muitas lesões, pessoas doentes. Nem todo mundo está 100%. Nayef Aguerd, vamos esperar até amanhã para decidir. Mas temos 26 jogadores, se tivermos uma lesão, virá outro e dará tudo pela equipe. Dari, Banoun, Yamiq podem fazer o trabalho”, finalizou.

Marrocos e Portugal se enfrentam neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium.