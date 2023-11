Reims x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Graças ao tropeço do Nice - que ficou no empate sem gols com o Montpellier na sexta-feira -, o vice-líder Paris Saint-Germain tem a oportunidade neste sábado, às 13h, de tomar a ponta do Campeonato Francês. Para tal, os comandados de Luis Enrique terão de superar o Stade de Reims, quarto colocado e que terá a seu favor o público no Estádio Auguste-Delaune.

O PSG ainda não conseguiu empolgar seus torcedores na temporada 2023-24. Derrotas na Champions League e atuações pouco convincentes na Ligue 1 são fatores importante para entender o momento dos parisienses. O Reims, por sua vez, acumula dois triunfos consecutivos e sonha com uma vitória em casa para embolar a briga no topo da tabela.

REIMS x PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LIGUE 1

DATA : 11/11 (sábado).

: 11/11 (sábado). HORÁRIO : 13h (de Brasília).

: 13h (de Brasília). LOCAL: Estádio Auguste-Delaune, em Reims.

Stade de Reims e Paris Saint-Germain medem forças neste sábado pela Ligue 1. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR REIMS X PSG AO VIVO

ESPN 4

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO REIMS

REIMS: Diouf; Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid e Wilson-Esbrand; Munetsi e Richardson; Ito, Diakité e Daramy. Técnico: Will Still.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PSG

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Škriniar e Lucas Hernández; Fabián Ruiz e Zaïre-Emery; Dembelé (Barcola) e Lee; Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REIMS E PSG