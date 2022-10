Reinaldo se torna o lateral-esquerdo com mais gols pelo São Paulo e comemora: ‘Marca importante’

Reinaldo foi o autor dos gols do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo, pelo Brasileirão. O jogador ultrapassou Gustavo Nery e se tornou o lateral-esquerdo que mais vezes marcou com a camisa tricolor na história, tendo balançado as redes 32 vezes. O atleta comemorou o feito após o triunfo em Caxias do Sul.

“É uma marca importante, quando os meninos falaram que faltavam dois gols para passar o Gustavo Nery, fiquei muito feliz. Vou guardar para sempre, não é fácil ter essa marca. Agora é trabalhar com mais empenho ainda para aumentar essa marca”, disse Reinaldo na saída de campo.

Ambos os gols de Reinaldo contaram com a participação de jogadores oriundos das categorias de base do São Paulo. No primeiro, o jovem Moreira cruzou para o lateral-esquerdo fazer de cabeça. Já o segundo do camisa 6 surgiu após cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor. Ao todo, seis jogadores revelados em Cotia estiveram em campo diante do Juventude.

“Os meninos que vêm de Cotia, procuro abraçar e estar com eles no CT. São uns meninos que precisam de apoio e eu sempre procuro estar do lado deles. O Wellington é um menino cabeça boa, que trabalha forte, tem uma qualidade excepcional. Sempre vibro com ele, não só com ele, mas com todos. O Wellington é um companheiro e estou aqui para ajudar ele e os outros meninos de Cotia também”, comentou Reinaldo.

O São Paulo chegou aos 47 pontos e subiu para a oitava colocação do Brasileirão. A equipe paulista volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO no Morumbi, às 19h, pela 34ª rodada da competição.