Remo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em boa fase na temporada de 2023, Remo e Corinthians se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil. Os paraenses sonham com o primeiro título nacional e uma participação inédita na Libertadores, enquanto os paulistas buscam o tricampeonato, esquecer o vice do último ano e quebrar um jejum de 14 anos sem vencê-lo.

Em sua última partida, os comandados de Fernando Lázaro não tomaram conhecimento do Liverpool (URU) e ganharam do rival por 3 a 0 na estreia da Libertadores. Por outro lado, a equipe de Marcelo Cabo vem de derrota no clássico para o Paysandu, por 1 a 0, mas liderou a primeira fase do Campeonato Paraense e vem fazendo uma temporada constante. Garantir um bom resultado no jogo de ida seria uma boa maneira de esquecer o ‘baque’ para o maior rival.

REMO x CORINTHIANS

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30.

Local: Mangueirão, em Belém (PA).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Corinthians x Remo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

REMO - Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Galdezani; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui. Técnico : Marcelo Cabo.

- Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Galdezani; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui. : Marcelo Cabo. CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Cantillo (Roni), Maycon (Fausto Vera), Paulinho e Adson (Giuliano); Yuri Alberto e Pedro. Técnico: Fernando Lázaro.

QUEM APITA?

Ramon Abatti Abel (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS