A narradora Renata Silveira tem conduzido as transmissões da Globo nas madrugadas e manhãs durante a Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia. Apesar do horário, a locutora mostrou que os bastidores da emissora carioca são bastante animados.

Nas redes sociais, Renata divulgou um vídeo em que aparece dançando o “Melô do Tchan”, do grupo É o Tchan. “Deve ser muito chato trabalhar de madrugada na Copa”, escreveu a narradora, em tom de brincadeira. Assista ao vídeo:

Renata Silveira não viajou para a Oceania para cobrir a Copa. Ela ficou na sede da Globo, no Rio, de onde ancora as transmissões ao lado de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos.

Renata Silveira tem liderado as transmissões da Globo na Copa Feminina. Foto: Manoella Mello/ Globo

Desde o início do Mundial Feminino, Renata narrou três partidas: a estreia do Brasil com goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, a eliminação precoce brasileira diante da Jamaica em empate sem gols, além do jogo entre Estados Unidos e Suécia pelas oitavas de final, no qual as suecas avançaram nos pênaltis. Luís Roberto foi o responsável por narrar a derrota do Brasil para a França por 2 a 1.

A Globo ainda não definiu qual jogo transmitirá das quartas de final. Restam as definições de mais dois classificados, que virão dos jogos Colômbia x Jamaica e França x Marrocos. As partidas acontecem na madrugada e manhã desta terça-feira, às 5h e 8h, respectivamente.