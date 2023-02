Renata Silveira é furtada por menores de idade em shopping: ‘Que adultos serão?’

A narradora Renata Silveira, do Grupo Globo, relatou ter sido furtada por menores de idades durante um passeio em um shopping no domingo.

Segundo a locutora, ela havia esquecido a carteira na praça de alimentação e, quando retornou ao local, notou que todo o dinheiro fora levado.

“Carteira esquecida no shopping, volto 15 minutos depois para pegar e já era… Reviraram tudo e levaram o dinheiro. E a pior parte!? Todos menores de idade (imagens recuperadas nas câmeras: dois adolescentes e três crianças bem pequenas). Triste! Que adultos serão!?”, questionou a narradora nas redes sociais.

Renata Silveira narrou algumas partida na televisão aberta durante a Copa do Mundo e tem recebido cada vez mais oportunidades na Globo.

No domingo, Renata comandou na TV aberta a transmissão da vitória do Corinthians sobre o Flamengo pela final da Supercopa do Brasil Feminina, ao lado de Ana Thaís Matos, Pedrinho e Janette Mara Arcanjo.

Renata Silveira tem ganhado espaço na programação da TV Globo. Foto: João Cotta/ Globo

Depois da transmissão do título corintiano, a narradora contou que recebeu folga de quatro dias e irá viajar para acompanhar um clássico regional pela Copa do Nordeste.