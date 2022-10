Renato Augusto celebra vitória mais tranquila do Corinthians: ‘Equipe evoluiu’

Após lidar com certa dose de sofrimento para vencer o Atlético-GO na Neo Química Arena, na quarta-feira, o Corinthians voltou ao estádio em Itaquera neste sábado e fez uma partida mais tranquila. Apesar de ter demorado um pouco para se encontrar em campo, venceu o Cuiabá por 2 a 0 sem maiores sustos, cenário que trouxe satisfação para o meia Renato Augusto, um dos destaques da partida.

“O mais importante é que a equipe evoluiu do último jogo para cá. A gente ficou dez dias sem jogo, voltamos sem fazer um bom jogo, principalmente por ter enfrentado uma linha de cinco. A gente trocou um pouco. Hoje, enfrentamos de novo uma linha de cinco, já esperávamos alguma coisa. Conseguimos pôr em prática, fizemos um bom jogo, principalmente no primeiro tempo”, comentou o meio-campista.

Contra o Atlético-GO, o Corinthians abriu o placar com Róger Guedes, mas deixou o adversário empatar pouco tempo depois, com Wellington Rato. O gol da vitória só saiu aos 42 minutos do segundo tempo, marcado por Yuri Alberto, após muita dificuldade. Neste sábado, os autores dos gols corintianos foram os mesmos. Com a vantagem de 2 a 0 construída no primeiro tempo, o time se saiu bem em segurar o resultado e até poderia ter ampliado o placar, quando resolveu acelerar o ritmo na reta final, mas a bola não entrou.

Róger Guedes e Yuri Alberto marcaram os gols corintianos no primeiro tempo.

Os dois gols tiveram a participação de Renato Augusto. O primeiro saiu de uma jogada bem articulada, encerrada com um passe de primeira do meio-campista para Yuri Alberto marcar. No segundo, a participação de Renato foi um pouco menor, porém importante e de muita técnica. Deu um passe de letra para Róger Guedes, que protagonizou um lindo lance individual até colocar a bola na rede.

Ao fim do jogo, o veterano de 34 anos foi questionado, em entrevista à SporTV, se ainda sonha com uma convocação para a Copa do Mundo e preferiu não estender o assunto. “Isso é uma coisa que depende muito do treinador, eu tenho que fazer minha parte, estar bem no Corinthians, buscar fazer bons jogos. Agora, é focar no próximo jogo, passo a passo para crescer na competição”, disse.

O próximo compromisso do Corinthians é diante do Juventude, na próxima terça-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Após dois jogos seguidos em casa, o time de Vítor Pereira irá até Caxias do Sul para enfrentar o time gaúcho no Alfredo Jaconi.