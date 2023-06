Renato Augusto é dono de mansão vizinha à de Vini Jr. em condomínio de luxo no Rio; veja fotos

Ídolo do Corinthians e morador em São Paulo, Renato Augusto ainda mantém as suas raízes no Rio, cidade onde nasceu e vivem seus familiares O meio-campista é dono de uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste carioca. O imóvel foi comprado durante a pandemia, quando o atleta ainda atuava no Beijing Guoan, da China. Renato Augusto tem vizinhos ilustres.

Segundo o jornal Extra, a mansão de Renato Augusto ficou pronta em 2020 e o projeto foi encabeçado pelo mesmo escritório que fez a luxuosa casa de Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira possui uma casa avaliada em R$ 20 milhões ao lado da do jogador do Corinthians, que vive uma fase ruim na temporada sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Mansão de Renato Augusto no Rio fica ao lado da de Vini Jr. Foto: Reprodução/Renato Augusto Instagram

Mansão de Renato Augusto no Rio fica em condomínio de luxo na Barra da Tijuca Foto: Reprodução/Renato Augusto Instagram

Mansão de Renato Augusto no Rio fica em condomínio de luxo na Barra da Tijuca Foto: Reprodução/Renato Augusto Instagram

Renato Augusto e a mulher em mansão no Rio Foto: Reprodução/Instagram Renato Augusto

Além de Vini Jr. e Renato Augusto, o condomínio tem a cantora Ludmilla como um de seus moradores. Renato Augusto, inclusive, já recebeu outros famosos em sua mansão, como o cantor Dilsinho. Uma imagem dos dois foi compartilhado nas redes sociais do atleta corintiano. Renato tem 35 anos e enfrenta uma série de lesões na carreira.

Continua após a publicidade

A casa do jogador tem dois andares e uma área externa com piscina, hidromassagem, deck com espreguiçadeiras, poltronas vermelhas e palmeiras no jardim. Há ainda duas construções menores, sendo uma academia e um salão de festas, com área gourmet e churrasqueira. O terreno tem ainda uma casinha de madeira com brinquedos para as crianças.

O salário de Renato Augusto é de aproximadamente R$ 1 milhão no Corinthians. Ele é um dos melhores atletas do time. Quando ele construiu a casa no Rio, recebia cerca de R$ 3 milhões no futebol chinês. Renato foi um dos jogadores brasileiros que assinaram com clubes chineses quando o país tentou revigorar seu futebol. Ele é discreto e raramente publica imagens da residência, mas costuma ir ao Rio com frequência.

O meio-campista retornou recentemente ao time alvinegro depois de 52 dias afastado por causa de um problema no joelho. Porém, voltou a se machucar na partida contra o Cuiabá e aguarda o resultado de exames para saber se terá condições de jogo no primeiro compromisso do clube após a Data Fifa, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O Corinthians está perto das posições inferiores na tabela e conta muito com seu meio-campista.