Renato Augusto exalta a maturidade do Corinthians: ‘Estamos em uma crescente’

Renato Augusto deu a assistência para o gol de Róger Guedes e, mais uma vez, ditou o ritmo em um jogo do Corinthians. Eleito o melhor da partida, o experiente meia exaltou a maturidade quem a equipe teve para buscar a virada diante do Guarani após sofrer um gol com menos de um minuto.

Depois de comemorar 200 jogos com a camisa do clube na sábado, ao entrar durante o decorrer da visita à Inter de Limeira, Renato Augusto mais uma vez mostrou o quão faz falta ao time. Ele não jogou na estreia e o Corinthians caiu diante do Red Bull Bragantino. Em Limeira, no 0 a 0, até melhorou a equipe, apesar de o gol não ter saído - a equipe reclamou de dois pênaltis.

Em casa, ele ajudou nos 3 a 0 sobre o Água Santa e na virada desta terça-feira diante do Guarani. Com mais tempo para descanso, a expectativa é que esteja no Morumbi, domingo, diante do São Paulo, desde o começo, para a equipe melhorar seu desempenho como visitante que vem bem abaixo do esperado desde o ano passado.

Gol de Róger Guedes saiu com assistência de Renato Augusto. Foto: Jhony Inacio/Ag. Paulistão

“O resumo é este: a maturidade do Corinthians, de manter o elenco para o próximo ano, mesmo com ajustes diferentes. Com um minuto levar 1 a 0, a torcida canta mais e te joga para frente. Importante esse conjunto com a equipe e mostramos que temos maturidade para o restante da competição”, disse o meia.

Na visão do jogador, o Corinthians ainda pode evoluir, mas vem melhorando a cada partida. “Saímos perdendo muito no ano passado, como foi na final da Copa do Brasil. (Desta vez) construímos a vitória, fizemos um bom jogo”, avaliou. “Temos muita coisa para ajustar ainda, tivemos uma mudança de sistema, mas estamos em crescente e fizemos um jogo muito bom.”