Renato Gaúcho celebra acesso do Grêmio à Série A do Brasileiro e diz: ‘Chega de amadores no clube’

Renato Gaúcho celebrou bastante o acesso do Grêmio para a Série A do Brasileirão, confirmado após o triunfo da equipe por 3 a 0 sobre o Náutico neste domingo, no Estádio dos Aflitos. Porém, na entrevista coletiva, o clima não foi apenas de festa, já que o momento foi usado também para criticar os responsáveis pelo descenso e fazer um ultimato: ‘Chega de amadores no clube’.

O treinador foi contundente ao cobrar mais profissionalismo no Grêmio, mais ‘entendidos de futebol’ e pediu que a equipe seja forte na próxima temporada para encerrar o sofrimento da torcida tricolor. “Chega de colocarmos amadores no clube, essa que é a realidade. Nosso presidente colocar a mão na massa, seja quem seja, e fazer um time forte, que nosso torcedor não sofra mais”, afirmou o técnico.

“O presidente vai ter trabalho. Não foi nesses últimos dois meses que vimos os acertos e os erros. O Grêmio não caiu pra segunda divisão à toa. Quem entende de futebol sabe, quem é inteligente sabe. É simples. Dois vezes dois são quatro, não seis, nem oito. Quem sabe de futebol sabe onde precisa mexer e o que precisa ser feito. Falo que não se brinca com futebol, muito menos com uma nação, com uma instituição. Se você não entender do ‘babado’, a conta vai chegar. E ela chegou. E cadê essas pessoas agora? Chega de fazer nosso torcedor sofrer”, disse.

Renato Gaúcho retornou ao Grêmio no início do mês de setembro, no lugar de Roger Machado, em sua terceira passagem no comando técnico da equipe. No último ano, que marcou a terceira queda dos gaúchos para a Série B, Renato Gaúcho iniciou a temporada como treinador, mas acabou demitido após eliminação na Libertadores.

Com dois jogos restantes na tabela da Série B, o Grêmio ainda terá de enfrentar o Tombense, fora de casa na próxima sexta-feira, e o Brusque, dia 6 de novembro, em casa, em sua despedida oficial da Série B. Até o momento a equipe soma 61 pontos na tabela de classificação.