Renato Gaúcho confirma Suárez no Grêmio: ‘Novela mexicana acabou e ele fica até dezembro’

O Grêmio ganhou a queda de braço com o Inter Miami de Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez vai permanecer em Porto Alegre até dezembro. A confirmação da permanência do atacante no Brasil foi dada nesta quarta-feira pelo técnico Renato Gaúcho.

“Venho falando da tal novela mexicana, mas ela acabou ontem. Sem dúvida alguma é tranquilidade tanto para ele como para o clube, para o torcedor. Vai ficar com a gente até dezembro”, afirmou o treinador ao SporTV, antes do duelo de ida com o Flamengo pela Copa do Brasil.

“A figura dele é muito importante, fora de campo, dentro, ele dá essa tranquilidade, é o quarto maior goleador do mundo e tem nos ajudado muito e espero que continue nos ajudando”, previu o treinador, confiante que seu artilheiro possa dar muitas alegrias ao clube ainda.

Luis Suárez continuará no Grêmio até o fim de 2023 Foto: EFE/Ricardo Rimoli

Suárez vem sofrendo com fortes dores no joelho direito após os jogos e pensou em fazer tratamento na Espanha. Com o interesse do Inter Miami em sua contratação para refazer parceria com o amigo Messi e atuar somente uma vez por semana, o uruguaio mudou de ideia e ficou balançado com a ideia de jogar nos Estados Unidos.

O atacante até se prontificou a devolver os R$ 48 milhões que havia recebido de maneira antecipada do contrato com os gaúchos que terminaria em dezembro de 2024. O Grêmio, contudo, bateu o pé e disse que não o liberaria sem o pagamento da multa de R$ 370 milhões, o que assustou o Inter Miami.

O clube fechou acordo para o jogador ficar ao menos até dezembro sob a promessa que não dificultaria sua saída ao fim do ano e o convenceu. Suárez até usou suas redes sociais para convocar os gremistas para a ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Flamengo.