Rennes X PSG na Ligue 1: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima quinta rodada da Ligue 1, a partida entre Rennes e Paris Saint-Germain está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 13h (horário de Brasília). Sediado no Roazhon Park, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV.

No meio da tabela, o Rennes ainda pode brigar por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Com 29 pontos, o clube consegue alcançar os times que estão nas primeiras colocações. Em sexto lugar, por exemplo, está o Lyon, que tem 39 pontos e, até o momento, a vaga para as qualificatórias da Conference League. O Lille, quinto colocado, possui 41 pontos.

Rennes x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

Líder isolado, o Paris Saint-Germain tem tudo para repetir o que fez ano passado e mais uma vez conquistar o campeonato francês. Com 62 pontos, o clube da capital tem 13 de vantagem para o segundo colocado, o Olympique de Marseille. Invicto, o time parisiense tem, até então, 19 vitórias e cinco empates.

RENNES X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGUE 1

Data: 08/03/2025

08/03/2025 Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Roazhon Park, em Rennes (FRA)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A RENNES X PSG AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RENNES

RENNES: Samba; Rouault, Jacquet e Brassier; Assignon, Matusiwa, James e Truffert; Fofana e Blas; Kalimuendo. Técnico: Habib Bèye.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes; Doué, Ruiz e Neves; Dembélé, Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RENNES E PSG

02/03 - Montpellier 0 x 4 Rennes - Ligue 1

0 x 4 - Ligue 1 05/03 - PSG 0 x 1 Liverpool - Champions League