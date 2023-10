Rennes x Paris Saint-Germain: veja como chega o time de Paris em busca de reação

Tudo o que o Paris Saint-Germain mais precisa no momento é de uma vitória. O resultado positivo ajuda tanto em promover uma reação no Campeonato Francês, como abafar a goleada sofrida para o Newcastle, no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Para isso, o time de Luis Enrique tem a missão de superar o Rennes fora de casa. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

A disputa promete ser boa. Os dois times estão em situações muito parecidas. O PSG é o 5º colocado da tabela com 12 pontos, sendo três vitórias, três empates e uma derrota. O Rennes vem logo atrás na 6ª posição, com dois triunfos e cinco empates, nenhum tropeço.

Rennes x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rennes, França.

: Rennes, França. ESTÁDIO : Roazhon Park.

: Roazhon Park. DATA : 08/10/2023.

: 08/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

RENNES - Mandanda; Doué, Omari, Theate e Truffert; Santamaria e Bourigeaud; Blas, Salah e Doué; Yildirim. Técnico : Bruno Génésio.

- Mandanda; Doué, Omari, Theate e Truffert; Santamaria e Bourigeaud; Blas, Salah e Doué; Yildirim. : Bruno Génésio. PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Hernández; Ugarte e Zaire-Emery; Dembélé, Kolo e Mbappé; Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS: