Repórter escapa de assalto ao vivo em frente ao estádio da final da Libertadores; veja vídeo

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, em Guayaquil, Equador, pela final da Libertadores. A quatro dias da decisão, uma repórter sofreu uma tentativa de assalto durante uma cobertura ao vivo em frente ao estádio Monumental Isidro Romero Carbo, casa do Barcelona de Guayaquil e palco da final.

Vanessa Robles, jornalista da Teleamazonas, rede de televisão equatoriana, foi abordada por dois homens que estavam numa moto. Os assaltantes tentaram roubar seu celular, mas cobriram seus rostos e fugiram quando perceberam que estavam sendo filmados.

Leia também Campeonato Espanhol pode parar em protesto contra nova lei do esporte

De acordo com Vanessa, um deles estava armado. “Vai nos roubar agora mesmo, amigo? Estamos ao vivo”, disse a jornalista para os ladrões. Na sequência, um policial aparece em uma moto e Vanessa o avisa de que havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto. “Eles queriam nos roubar, corra atrás deles”, disse no vídeo.

Vanessa Robles, jornalista do Equador, foi vítima de uma tentativa de assalto em frente ao estádio da decisão da Libertadores.

“Enquanto caminhávamos para o local da gravação, diversas pessoas já haviam nos avisado sobre o perigo de assaltos na região”, afirmou Vanessa. Após o ocorrido, Sebastián Palacios, Ministro do Esporte do Equador, disse que a segurança está garantida nos arredores do estádio Monumental.

No meio da transmissão ao vivo, dois suspeitos interceptaram uma equipe jornalística da @teleamazonasec nesta terça-feira.



Vanessa Robles estava cobrindo fora do Estádio Monumental, localizado em Guayaquil, onde acontecerá a final da Libertadores. pic.twitter.com/5Sih6s01wk — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 25, 2022

Essa não é a primeira vez que cenas como esta são registradas no Equador. No último ano, uma equipe de reportagem foi assaltada enquanto gravava nos arredores do estádio. O ladrão, armado, levou o celular de um dos profissionais da imprensa antes de fugir.

Publicidade

Anteriormente, outro assalto já havia sido registrado em frente ao Estádio Monumental de Guayaquil, palco da final da Libertadores 2022 entre Flamengo e Athletico.



🎥 Reprodução



pic.twitter.com/yoZohGnH82 — Goleada Info (@goleada_info) October 25, 2022

Além desses problemas de segurança, Guayaquil passa por tensão antes da decisão da Libertadores. Nesta segunda-feira, o Equador decretou alerta amarelo com a possibilidade de erupção de um vulcão na região.