Reservas do Vasco perdem para time norte-americano em jogo-treino

Um dia após sofrer sua primeira derrota no Campeonato Carioca, o Vasco amargou outro revés nesta segunda-feira. Com seus reservas, o time carioca foi superado pelo Minnesota, dos Estados Unidos, pelo placar de 1 a 0, em jogo-treino disputado em São Januário. Na atividade, o técnico Doriva utilizou apenas os jogadores que não ficaram mais de 45 minutos em campo no clássico com o Flamengo, no Maracanã. Assim, ele pôde fazer testes nos dois tempos do jogo-treino, já visando a partida com o Boavista, quinta-feira, fora de casa. Doriva começou a atividade escalando o Vasco com Jordi; Nei, Aislan, Douglas Silva e Lorran; Victor Bolt, Lucas e Matheus Índio; Santiago Montoya, Thalles e Rafael Silva. Antes do intervalo, Henrique substituiu Lorran.Na segunda etapa, o treinador fez mais testes e deu oportunidades a Charles, Jomar, Sandro Silva, Erik Daltro, Jonatas Paulista, Yago, Romarinho, Thiago Mosquito e Marquinhos do Sul. Foi na segunda etapa que o Minnesota marcou o único gol do jogo-treino.A partida contra o Boavista será disputada às 16 horas de quinta, no Estádio Eucy Resende de Mendonça, em Saquarema.