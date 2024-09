Champions League e mais: confira os placares de hoje, quarta-feira, no futebol

A equipe de Paris conseguiu os três pontos no fim da partida com gol anotado aos 45 minutos da segunda etapa. O lateral Nuno Mendes contou com a ajuda do goleiro adversário Gazzaniga, que falhou no lance e entregou o gol aos franceses.

A rodada da Champions ainda teve goleada do Celtic, da Escócia, contra o Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 5 a 1, além de um 3 a 0 do atual vice-campeão Borussia Dortmund em cima do Clube Brugge, da Bélgica.