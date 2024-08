Resultado do jogo: confira os placares de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 24 de agosto, foi de fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou o Cuiabá por 5 a 0 e voltou a vencer no torneio.

Na Série B do torneio, o Santos empatou com o Amazonas e perdeu a chance de recuperar a liderança do campeonato. Já na Europa, partidas do Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão e Italiano agitaram a rodada. Veja, a seguir, os resultados de hoje:

Campeonato Brasileiro

16h - Atlético-GO 2 x 1 Juventude

18h30 - Palmeiras 5 x 0 Cuiabá

21h - Atlético-MG 0 x 2 Fluminense

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Santos 0 x 0 Amazonas

17h - Ituano 1 x 0 Goiás

Campeonato Brasileiro Série C

17h - Athletic Club 3 x 1 Ypiranga-RS

17h - CSA 2 x 1 Caxias

17h - Ferroviário 3 x 3 Tombense

17h - Sampaio Corrêa 1 x 0 Confiança

17h - Londrina 3 x 2 Náutico

17h - ABC 3 x 1 Aparecidense

17h - Volta Redonda 1 x 0 Figueirense

17h - São José-RS 0 x 0 Remo

17h - São Bernardo 2 x 0 Floresta

17h - Botafogo-PB 2 x 0 Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Inter de Limeira 0 x 1 Maringá

Premier League

8h30 - Brighton 2 x 1 Manchester United

11h - Crystal Palace 0 x 2 West Ham

11h - Fulham 2 x 1 Leicester

11h - Manchester City 4 x 1 Ipswich Town

11h - Southampton 0 x 1 Nottingham Forest

11h - Tottenham 4 x 0 Everton

13h30 - Aston Villa 0 x 2 Arsenal

La Liga

12h - Osasuna 1 x 0 Mallorca

14h - Barcelona 2 x 1 Athletic Bilbao

16h30 - Getafe 0 x 0 Rayo Vallecano

16h30 - Espanyol 0 x 1 Real Sociedad

Bundesliga

10h30 - RB Leipzig 1 x 0 Bochum

10h30 - Hoffenheim 3 x 2 Holstein Kiel

10h30 - Freiburg 3 x 1 Stuttgart

10h30 - Augsburg 2 x 2 Werder Bremen

10h30 - Mainz 05 1 x 1 Union Berlin

13h30 - Borussia Dortmund 2 x 0 Eintracht Frankfurt

Campeonato Italiano

13h30 - Parma 2 x 1 Milan

13h30 - Udinese 2 x 1 Lazio

15h45 - Internazionale 2 x 0 Lecce

15h45 - Monza 0 x 1 Genoa

Campeonato Francês

12h - Lyon 0 x 2 Monaco

14h - Lille x Angers

16h - Saint-Étienne 0 x 2 Le Havre

Campeonato Saudita