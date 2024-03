Confira os resultados dos jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 17, ficou marcado por grandes partidas no Brasil e no mundo. Os Estaduais entram em sua reta final, com partidas decisivas no Paulistão, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Na Europa, em uma partida dramática, o Manchester United venceu o Liverpool e se classificou na Copa da Inglaterra. Os torneios da França, Alemanha e Itália também tiveram duelos interessantes. Confira os resultados dos jogos de domingo, dia 17.

Campeonato Paulista

Red Bull Bragantino 3x0 Inter de Limeira

São Paulo 1 (4) x (5) 1 Novorizontino

Santos 0 (4) x (2) 0 Portuguesa

Campeonato Carioca

Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco

Botafogo 2 x 1 Sampaio Corrêa (Taça Rio)

Campeonato Mineiro

América-MG 2 x 1 Atlético-MG

Campeonato Gaúcho

Internacional 0 x 0 Juventude

Campeonato Inglês

West Ham 1 x 1 Aston Villa

Copa da Inglaterra (Quartas de final)

Chelsea 4 x 2 Leicester

Manchester United 4 x 3 Liverpool

Campeonato Espanhol

Sevilla 1 x 2 Celta de Vigo

Las Palmas 0 x 1 Almería

Villarreal 1 x 0 Valencia

Rayo Vallecano 2 x 0 Betis

Atlético de Madrid 0 x 3 Barcelona

Campeonato Italiano

Juventus 0 x 0 Genoa

Verona 1 x 3 Milan

Atalanta x Fiorentina - adiado

Roma 1 x 0 Sassuolo

Inter de Milão 1 x 1 Napoli

Campeonato Alemão

Freiburg 2 x 3 Bayern Leverkusen

Borussia Dortmund 3 x 1 Frankfurt

Campeonato Francês

Brest 1 x 1 Lille

Monaco 2 x 2 Lorient

Clermont 2 x 1 Le Havre

Reims 2 x 1 Metz

Rennes 2 x 0 Olympique de Marselha

Montpellier 2 x 6 PSG

Campeonato Português