Confira os resultados dos jogos de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 16, ficou marcado por grandes partidas no Brasil e no mundo. Os Estaduais entram em sua reta final, com partidas decisivas no Paulistão, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Na Europa, o Real Madrid está perto de encaminhar mais um título do Campeonato Espanhol. Os torneios da França, Alemanha e Itália também tiveram duelos interessantes. Na Inglaterra, a bola rolou para o Campeonato Inglês e pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Confira os resultados dos jogos de sábado, dia 16.

Campeonato Paulista

Palmeiras 5x1 Ponte Preta

Campeonato Carioca

Boa Vista 3x2 Portuguesa-RJ (Taça Rio)

Flamengo 0x0 Fluminense

Campeonato Gaúcho

Caxias 1x2 Grêmio

Campeonato Mineiro

Cruzeiro 3x1 Tombense

Campeonato Inglês

Burnley 2x1 Brentford

Luton Town 1x1 Nottingham Forest

Fullham 3x0 Tottenham

Copa da Inglaterra (Quartas de final)

Wolverhampton 2x3 Coventry Country

Manchester City 2x0 Newcastle

Campeonato Espanhol

Mallorca 1x0 Granada

Osasuna 2x4 Real Madrid

Getafe 1x0 Girona

Atlético Bilbao 2x0 Alavés

Campeonato Italiano

Monza 1x0 Cagliari

Udinese 0x2 Torino

Salernitana 0x1 Lecce

Frosinone 2x3 Lazio

Campeonato Francês

Nantes 1x3 Strasbourg

Lens 1x3 Nice

Campeonato Português

Famalicão 0x0 Estrela Amadora

Farense 1x1 Rio Ave

Braga 2x1 Gil Vicente

Porto 4x1 Vizela