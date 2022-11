Publicidade

No domingo que completa uma semana de Copa do Mundo, Alemanha e Espanha travaram um dos duelos mais emocionantes do torneio até agora. Um 1 a 1 bem jogado, com lances de perigo e chances para os dois lados.

Por conta da vitória da Costa Rica por 1 a 0 sobre o Japão, os alemães ainda têm chances matemáticas de conseguir a classificação. Tudo está em aberto no Grupo E: todos podem avançar, como todos podem ser eliminados também.

Em um dos melhores jogos da Copa até o momento, Alemanha e Espanha empataram por 1 a 1 no Estádio Al Bayt. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Já no Grupo F, cujas seleções também se enfrentaram neste domingo, a Bélgica perdeu para Marrocos por 2 a 0, e a Croácia goleou o Canadá por 4 a 1, de virada. De nada adiantou o primeiro gol canadense na história das Copas. Por conta das duas derrotas, a equipe da América do Norte, que vai sediar o próximo Mundial, está eliminada da competição.

Além dos jogos, novidades sobre a seleção brasileira: Tite deu pistas sobre como vai armar a equipe para o duelo contra a Suíça, nesta segunda-feira, às 13h. Enquanto isso, Neymar se esforça para se recuperar a tempo de voltar a campo no Catar. De acordo com o zagueiro Marquinhos, o camisa 10 do Brasil está muito focado em se recuperar o mais breve possível, e que tem “dormido” na sala de fisioterapia para intensificar o tratamento.

Resultados dos jogos do dia

Japão 0 x 1 Costa Rica

Com um futebol pobre tecnicamente, a Costa Rica derrotou o Japão por 1 a 0, neste domingo, em Al Rayyan, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, embolou a chave. Espanha e Alemanha, às 16 horas (de Brasília), completam os duelos do dia no grupo. Com o resultado, Costa Rica e Japão somam três pontos e só dependem de suas forças para conseguir a vaga na segunda fase.

Leia o relato do jogo

Assista ao gol e aos melhores momentos da partida

Bélgica 0 x 2 Marrocos

A Copa do Mundo do Catar coleciona mais uma zebra. De maneira heroica, o Marrocos derrotou a Bélgica por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Al Thumama, em Doha. Os gols da partida foram marcados por Saïss e Aboukhlal. Esta foi somente a terceira vitória da seleção marroquina na história das Copas. A última vez ocorreu 24 anos atrás, na França, em 1998.

Leia o relato do jogo

Assista aos gols e aos melhores momentos da partida

Yahya Jabrane celebra o gol com Sabiri após o primeiro gol de Marrocos sobre a Bélgica, na vitóriada seleção africana por 2 a 0 sobre os europeus. Foto: Frank Augstein / AP

Croácia 4 x 1 Canadá

O primeiro gol do Canadá em Copas do Mundo não teve muita utilidade. A alegria do feito alcançado por Alphonso Davies, com um minuto e sete segundos de jogo contra a atual vice-campeã Croácia, foi arruinada pela derrota por 4 a 1 exibida no placar final do Khalifa International Stadium, em Al Rayyan, neste domingo. O resultado determinado por dois gols de Kramaric, um de Livaja e um do Majer eliminou a valente seleção canadense, que entrou em campo cheia de confiança injetada pelo técnico John Herdman, protagonista de grande polêmica nos dias anteriores ao jogo após cravar que seu time sairia vencedor.

Leia o relato do jogo

Assista aos gols e aos melhores momentos da partida

Espanha 1 x 1 Alemanha

Alemanha e Espanha fizeram o primeiro confronto de campeãs do mundo no Catar neste domingo e confirmaram a enorme expectativa. Uma precisava se recuperar de derrota inesperada na estreia para o Japão e a outra foi a grande destaque da rodada de abertura com 7 a 0 na Costa Rica, o que prometia um clássico de encantar os olhos. Depois de um primeiro tempo nervoso e de poucas chances, a temperatura esquentou no segundo tempo com entrada de centroavantes de ambos os lados e o público acabou presenteado com gols e um interessante empate por 1 a 1 no Al Bayt Stadium, em Al Khor. A igualdade acabou de bom tamanho para as gigantes, que chegam à última rodada vivas na luta pelas metas: Espanha pela liderança da chave e Alemanha sonhando com segunda vaga.

Leia o relato da partida

Assista aos gols e melhores momentos do jogo

Entenda o que a Alemanha precisa fazer para conseguir se classificar

Alemanha e Espanha empataram por 1 a 1 pelo Grupo E; ambas podem se classificar para a próxima fase, como também podem ser eliminadas. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Neymar ‘dorme’ na fisioterapia para reforçar o Brasil na Copa

O local onde Neymar mais passa o seu tempo em Doha, no Catar, é na sala de fisioterapia do hotel em que está hospedada a delegação da seleção brasileira na capital catariana. Segundo disseram o zagueiro Marquinhos e o técnico Tite, o camisa 10 tem feito tratamento intensivo para reduzir o inchaço no tornozelo direito, local em que teve constatada entorse, e se recuperar a tempo de reforçar o time na sequência da Copa do Mundo. Contra a Suíça, nesta segunda-feira, 28, ele, assim como Danilo, está fora.

Saiba como está sendo a rotina do craque após a lesão

Tite esconde escalação, elogia Rodrygo e ressalta estilo de jogo da seleção brasileira

A seleção brasileira que irá enfrentar a Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar já está definida, mas o time só será revelado pouco mais de uma hora antes do início do jogo - e porque o regulamento do Mundial assim exige. Neste domingo, véspera da partida que poderá garantir a classificação brasileira às oitavas de final, o técnico Tite afirmou que já está com o time pronto, mas que iria esconder a escalação por “estratégia”.

Veja como Tite está preparando para enfrentar a Suíça

Doha (Qatar), 27/11/2022.- Brazil's head coach Tite reacts during a training session of the national soccer team of Brazil in Doha, Qatar, 27 November 2022. Brazil will face Switzerland in their second group G match of the FIFA World Cup 2022 on 28 November. (Mundial de Fútbol, Brasil, Suiza, Catar) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Foto: EFE / EFE

Ronaldo Fenômeno manda a Neymar: ‘Estou certo de que o povo brasileiro te ama’

Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno publicou uma carta aberta a Neymar em suas redes sociais. No texto, Ronaldo lamenta que alguns brasileiros tenham comemorado a lesão do atacante do PSG que o tirou de dois jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, e garante a Neymar que a maioria do povo ama e admira o atacante, além de recomendar que ele volte com ainda mais fome de vitória.

Leia a carta de Ronaldo para Neymar

Gilberto Gil é hostilizado por torcedores brasileiros em jogo da seleção

Gilberto Gil e a sua empresária e esposa Flora Gil foram hostilizados por torcedores brasileiros no estádio Lusail, no Catar, na última quinta-feira, 24, durante o jogo entre Brasil e Sérvia. Um vídeo, que viralizou neste final de semana, mostra o momento em que o casal se dirige à arquibancada e é abordado pelos torcedores com palavrões e gritos de “Vamo, Lei Rouanet” e “Vamo, Bolsonaro”. Eles não respondem aos insultos.

Gilberto Gil se posicionou nas redes sociais, neste domingo, lamentando a hostilização que sofreu de bolsonaristas. “Nossos agradecimentos, meus e da Flora, por essa corrente de solidariedade diante dessa agressão, essa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade. Os inconformados querendo manter o ódio, a agressividade. Amanhã é Brasil de novo”, disse Gil em vídeo publicado na sua conta no Twitter.

Entenda o caso