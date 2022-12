Resumo da Copa: Argentina na final, França estuda Marrocos, que sonha com a taça; a terça no Catar

A Copa do Mundo do Catar conheceu a sua primeira finalista nesta terça-feira, 13, após a Argentina derrotar a Croácia, por 3 a 0, no Estádio Lusail, em Al Dayeen pela semifinal do torneio.

No jogo em que Messi quebrou marcas importantes, como tornar-se o maior artilheiro da história de sua seleção em Copas, com 11 gols, e o jogador que mais partidas fez em Mundiais, com 25 (junto do alemão Lothar Matthaus), brilhou também a estrela do jovem Julián Álvarez.

O atacante do Manchester City fez dois gols e ainda sofreu o pênalti convertido por Messi, que abriu o placar da partida, e também teve uma atuação de gala naquela que foi a melhor apresentação da equipe treinada por Lionel Scaloni na competição.

Os argentinos aguardam a outra semifinal, entre França e Marrocos, para saber quem enfrentam na decisão. O jogo entre europeus e africanos acontece nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Torcedores da Argentina celebram, no centro de Buenos Aires, a classificação da equipe para a final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Rodrigo Abd / AP

Argentina 3 x 0 Croácia

Quando tinha 11 anos, o garoto Julian Álvarez conseguiu uma foto com seu ídolo, Lionel Messi. Onze anos depois, ele forma com o camisa 10 uma das mais talentosas duplas de ataque do futebol mundial. Saíram dos pés dos dois todos os gols que garantiram a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia que colocou a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar.

Em seu último Mundial, o camisa 10 contou com a parceria do atacante 13 anos mais novo que ele para colocar a seleção alviceleste numa final de Copa após oito anos. Os dois lideraram com apresentações de gala o triunfo sobre os croatas nesta terça-feira e deixaram eufórica uma multidão de argentinos no Estádio Lusail.

Messi e Álvarez comandam Argentina no trunfo por 3 a 0 sobre a Croácia no Estádio Lusail. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP

O técnico Didier Deschamps analisou o esquema apresentado por Marrocos nesta Copa do Mundo e viu bastante qualidade na estratégia da seleção rival, que baseia sua forma de jogar na marcação. Em entrevista coletiva nesta segunda, ele vai querer seu time adaptado ao adversário.

“Não há só uma forma de ganhar. Meu objetivo é me adaptar às situações que enfrento, aos jogadores que tenho, com a ideia de tirar o melhor de cada um e o melhor do coletivo”, afirmou o comandante. Apontada como favorita para o confronto das semifinais da Copa do Mundo do Catar, a França enfrenta o Marrocos nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), no Al Bayt Stadium.

Sentado diante dos jornalistas no auditório do Virtual Stadium, o maior auditório do Centro de Imprensa da Copa do Mundo de 2022, o técnico do Marrocos, Walid Regragui, saboreava o sucesso de ser o primeiro treinador africano a chegar a uma semifinal de um Mundial. Mas, ele não está satisfeito somente com o feito de estar entre as quatro melhores seleções da edição. O comandante sonha em erguer a taça inédita pela seleção marroquina.

“Não estamos satisfeitos. Queremos ganhar a Copa do Mundo”, disse Regragui. “Digo sempre aos meus jogadores para se manterem concentrados e darem tudo de si. Talvez nós não tenhamos outra chance de ganhar este campeonato.”

Walid Regragui acredita que Marrocos pode vencer a França e conquistar a Copa do Mundo. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

O exterior do Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar, foi tomado nesta terça-feira por centenas de marroquinos em busca de ingressos grátis para a semifinal da Copa do Mundo contra a França, marcada para quarta. Entradas gratuitas foram distribuídas pela Federação Marroquina de Futebol e esgotaram rapidamente.

Alguns dos torcedores chegaram ao local ainda de madrugada e acamparam com cobertores e cadeiras, dividindo turnos durante as longas horas de espera. “É mais que um sonho, é incrível. É um orgulho nacional, é algo histórico”, afirmou o torcedor Hasnae Belazzeyz em entrevista à agência de notícias Associated Press.

A Real Federação Belga de Futebol (RFBF) usou as redes sociais para comunicar que iniciou, nesta terça-feira, o processo de seleção para a contratação de um novo treinador, já que Roberto Martínez deixou o comando da equipe após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

“Estamos à procura de um vencedor em série com experiência em gestão dos melhores jogadores do mundo. O novo técnico terá que saber focar na criação de um grupo restrito e como integrar jogadores jovens. Precisará ser um especialista tático que baseia suas escolhas em dados, tecnologias e parâmetros objetivos. Tem que saber como ganhar troféus em competições mundiais”, diz a publicação.

