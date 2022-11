Resumo da Copa: Argentina vence, Lewa desencanta e Mbappé classifica França; o sábado no Catar

Publicidade

No primeiro sábado desta Copa do Mundo, Argentina e França foram a campo e conquistaram a vitória sobre mexicanos e dinamarqueses, respectivamente. Alívio para os argentinos, que somaram os primeiros três pontos e precisam vencer a Polônia para avançar para a próxima fase.

Com dois de Mbappé, que chegou a sete gols em Mundiais, a equipe de Didier Deschamps derrotou a Dinamarca, por 2 a 1, e garantiu a classificação para as oitavas de final. Pela mesma chave, a Austrália venceu a Tunísia, por 1 a 0.

A Arábia Saudita, uma das sensações do Mundial na primeira rodada, voltou a campo depois de surpreender o mundo com uma vitória sobre a Argentina. Mas os sauditas abusaram dos erros individuais e foram derrotados para a Polônia por 2 a 0, com uma assistência e um gol de Robert Lewandowski, e atuação decisiva do goleiro Szczesny.

Messi abriu o placar para a Argentina na vitória sobre o México por 2 a 0. Foto: Fabio Ferrari/ AP

O dia também teve Neymar exibindo o pé inchado dois dias depois da lesão ligamentar que sofreu na estreia contra a Sérvia. O brasileiro será desfalque na partida contra a Suiça, na próxima segunda-feira, 28, e poderá voltar para a partida contra Camarões, em 2 de dezembro.

Austrália 1 x 0 Tunísia

Em jogo bastante disputado, a Austrália alcançou a sua primeira vitória na Copa do Mundo do Catar neste sábado ao bater a Tunísia por 1 a 0, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah. O único gol da partida, que dá esperança de classificação às oitavas de final, foi marcado por Duke ainda no primeiro tempo. Foi o primeiro triunfo australiano em Mundiais desde 2010.

Polônia 2 x Arábia Saudita

Finalmente saiu o primeiro gol de Lewandowski em Copas do Mundo, maior artilheiro da história da Polônia. Na partida que poderia definir o primeiro classificado às oitavas de final, os poloneses pararam a empolgação da Arábia Saudita após a vitória contra a Argentina e venceram, por 2 a 0, sua primeira partida nesta Copa do Mundo. Além do centroavante, Szczesny foi outro grande nome da partida, com importantes defesas, sendo duas em sequência no pênalti que poderia empatar o placar ainda no primeiro tempo.

Com um gol e uma assistência, Lewandowski foi o destaque da Polõnia na vitória sobre e Arábia Saudita pelo Grupo C. Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

França 2 x 1 Dinamarca

Com o brilho do seu principal jogador, a França mostrou novamente que é uma das favoritas da Copa do Mundo ao vencer a Dinamarca por 2 a 1 pelo Grupo D e se classificar às oitavas de final. Autor dos dois gols da vitória, Kylian Mbappé passou Thierry Henry como o segundo maior artilheiro francês em Mundiais, com sete gols, atrás apenas de Just Fontaine, com 13. Ele é o artilheiro da Copa do Catar, com três, ao lado do equatoriano Enner Valencia.

Argentina 2 x 0 México

Se Lionel Messi havia terminado cabisbaixo o duelo com a Arábia Saudita numa das maiores zebras de Copas do Mundo, quatro dias depois ele sorriu. Graças a um lampejo de genialidade do camisa 10, a Argentina está viva no Mundial do Catar. O camisa 10 marcou na etapa final o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o México neste sábado que evitou uma eliminação precoce e vexatória dos argentinos e deu ânimo para decidir a vaga na última rodada da primeira fase.

Messi celebra vitória da Argentina sobre o México, no Estádio Lusail, e a conquista dos três primeiros pontos da equipe albiceleste. Foto: Rodrigo Jiménez / EFE

Seleção Brasileira

Pé inchado

O atacante Neymar publicou em suas redes sociais uma foto de seu pé inchado em meio ao processo de recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Faz dois dias que ele sofreu a falta e o pé ainda não desinchou.

Neymar exibe pé machucado nas redes sociais, mas mostra animação em tratamento.

