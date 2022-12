Resumo da Copa: Argentina x Holanda, melhora de Ney e cortes de Telles e Jesus; o sábado no Catar

Holanda e Argentina são as duas primeiras equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções entraram em campo neste sábado, 3, e venceram os seus duelos pelas oitavas do Mundial. Os europeus bateram os Estados Unidos por 3 a 1, e os sul-americanos derrotaram a Austrália por 2 a 1. As duas seleções, que já decidiram uma Copa, se enfrentam na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília) por uma vaga na semifinal da competição.

Pela seleção brasileira, a principal notícia do dia ficou por conta dos cortes do atacante Gabriel Jesus e do lateral-esquerdo Alex Telles. Os dois jogadores se lesionaram na partida contra Camarões na sexta-feira, e não conseguirão se recuperar a tempo de voltar a defender o Brasil na competição. Por esse motivo, ambos os atletas foram cortados. Como o Mundial já começou, não é possível mais inscrever substitutos no lugar das baixas.

A notícia que pode animar a torcida brasileira é melhora de Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo desde a estreia contra a Sérvia. Neste sábado, o craque brasileiro voltou a treinar com bola e vive a expectativa de poder voltar contra a Coréia do Sul, adversário do Brasil pelas oitavas de final, na próxima segunda-feira, 5, às 16h (horário de Brasília).

O sábado também ficou reservado para novidades sobre o estado de saúde de Pelé. O Rei do Futebol segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O hospital vem divulgando, diariamente, boletins sobre a situação do melhor jogador de todos os tempos. No Catar, jogadores prestaram homenagens a Pelé, que trata um tumor no cólon (intestino). Por meio de suas redes, o Rei agradeceu as mensagens de carinho e informou que “segue forte e com esperança” para melhorar e acompanhar o Brasil na Copa.

Resultados dos jogos deste sábado, 3 de dezembro

Holanda 3 x 1 Estados Unidos

Exibindo evolução a cada jogo, a Holanda fez sua melhor partida na Copa do Mundo do Catar neste sábado e eliminou os Estados Unidos, na abertura do mata-mata, no Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan. O time europeu venceu por 3 a 1, em dia inspirado de Dumfries e Depay, e se tornou o primeiro garantido nas quartas de final.

Holandeses festejam a vitória sobre os Estados Unidos e a classificação da equipe para as quartas de final. Foto: Peter Cziborra / REUTERS

Argentina 2 x 1 Austrália

Com final tenso e Messi fazendo história, a Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e terá a Holanda pela frente na sexta-feira. Neste sábado, em dia de marcas importantes, o astro da seleção comemorou o 1000º jogo da carreira superando o número de gols de Maradona pela competição (9 a 8) ao abrir caminho no triunfo sobre a Austrália, por 2 a 1, no Ahmed Bin Ali Stadium, em Al Rayyan.

Em sua milésima partida na carreira, Messi marca, supera Maradona em gols nos Mundiais e ajuda Argentina a vencer Austrália no Catar. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Seleção Brasileira

Gabriel Jesus e Alex Telles cortados

O lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo do Catar. Os dois atletas foram diagnosticados com lesão no joelho direito e não se recuperam a tempo de retornar à seleção brasileira para os duelos de mata-mata. Os jogadores se machucaram no jogo com Camarões, nesta sexta-feira, vencido pelo time africano por 1 a 0, na última rodada da fase de grupos.

O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, conversou na tarde deste sábado, 3, com os jogadores e os diretores esportivos de Sevilla e Arsenal. Gabriel retornará a Londres nos próximos dias, enquanto Alex ficará em Doha até segunda-feira para assistir ao jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, viajando no dia seguinte para Sevilla.

Alex Telles, cortado da seleção por lesão, sai chorando do jogo contra Camarões no começo do segundo tempo. Foto: Pavel Golovkin/AP

Neymar evolui

Neymar treinou com bola no gramado neste sábado, 3, pela primeira desde que se machucou na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo há dez dias. A lesão no tornozelo direito o tirou das últimas duas partidas contra Suíça e Camarões. Ele calçou as chuteiras e, descontraído, participou de parte do treinamento no Grand Hamad Stadium, aumentando a expectativa em relação ao seu retorno para as oitavas de final contra a Coreia do Sul, segunda-feira, no Estádio 974.

As imagens divulgadas pela CBF mostram o atacante sorridente e de bom humor. Ele participou do aquecimento, da roda de bobinho, e depois fez trabalhos separado do restante dos atletas. No vídeo, aparece finalizando a gol com os dois pés e sorrindo após acertar o alvo, que estava sem goleiro. “Gravou esse chute aí?”, perguntou ao cinegrafista, bem-humorado.

Pelé

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou neste sábado, dia 4, um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé, internado desde a última terça-feira. O comunicado informa que o Rei do Futebol, que trata um tumor de colón, permanece com quadro estável e sem nenhuma piora de sexta para sábado.

Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein e seu quadro de saúde, segundo o hospital, está estável. Foto: MARCOS ARCOVERDE/ESTADÃO CONTEÚDO

Na tarde deste sábado, o perfil oficial de Pelé no Instagram publicou uma mensagem sobre seu estado de saúde. “Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido”, diz a mensagem. O ex-jogador também agradeceu a torcida por sua recuperação e se diz cheio de energia para acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo no Catar.

Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes sociais pedindo a melhora e orações ao Rei. Rodrygo, Vinicius Junior, Harry Kane, além do francés Mbappé foram alguns que se manifestaram. No jogo do Brasil contra Camarões, na última sexta-feira, uma bandeira com uma mensagem desejando melhoras par Pelé foi erguida pela torcida nas arquibancadas do Estádio Lusail.

Torcida presta homenagem para Pelé e deseja melhoras para o Rei do Futebol. Foto: Peter Cziborra / REUTERS