Resumo da Copa: Bélgica e Alemanha caem, e Japão e Marrocos avançam; o melhor da quinta no Catar

Alemanha e Bélgica, duas das seleções cotadas a ter uma trajetória longa no Mundial do Catar, foram eliminadas da Copa do Mundo nesta quinta-feira, 1º de dezembro. Em contrapartida, no dia que definiu os futuros das equipes dos Grupos E e F, Marrocos e Japão terminaram na liderança de suas chaves e chegam confiantes para a disputa das oitavas de final.

Nos jogos do meio-dia (horário de Brasília), válidos pelo Grupo F, Croácia e Bélgica empataram por 0 a 0 no Estádio Ahmad Bin Ali; e Marrocos derrotou o Canadá por 2 a 1, em Al Thumama. Com os resultados, os africanos surpreenderam e terminaram a primeira fase com 7 pontos, seguidos pelos croatas, com 5; belgas, com 4; e o Canadá, que encerrou sua segunda participação em um Mundial com três derrotas e sem somar pontos, na lanterna.

Nas partidas das 16h, válidas pelo Grupo E, as posições na tabela e os rumos de cada seleção na Copa foram mudando à medida que os gols eram feitos. A Alemanha, que bateu a Costa Rica por 4 a 2, no Estádio Al Bayt, por exemplo, chegou a estar virtualmente classificada porque vencia o seu jogo (por 1 a 0), e o Japão perdia para a Espanha (1 a 0 também), no Khalifa International.

No segundo tempo, porém, o cenário mudou. E, com a virada do Japão sobre a Espanha (2 a 1), a Alemanha chegou a estar eliminada por conta do saldo de gols.

Por alguns minutos, a própria Espanha também perigou não se classificar. Isso aconteceu quando os alemães tomaram a virada da Costa Rica (2 a 1), resultado que colocaria japoneses e costa-riquenhos nas oitavas. Mas, a Alemanha virou o seu jogo, ganhou por 4 a 2, e ajudou a Espanha a se manter na segunda colocação do grupo e avançar para o mata-mata.

Com fechamento de dois grupos, novos confrontos de oitavas de final foram definidos: Japão x Croácia, na segunda-feira, 5, às 12h (horário de Brasília), e Marrocos x Espanha, na terça, 6, às 12h.

Germany's Thomas Mueller, center, embraces teammate Antonio Ruediger at the end of the World Cup group E soccer match between Costa Rica and Germany at the Al Bayt Stadium in Al Khor , Qatar, Thursday, Dec. 1, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar)

Confira os resultados desta quinta-feira, 2 de dezembro

Croácia 0 x 0 Bélgica

Uma das sensações da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica protagonizou nesta quinta-feira uma das maiores decepções do Mundial do Catar. O algoz do Brasil na Rússia empatou sem gols com a Croácia, no Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, e se despediu de forma precoce, ainda na fase de grupos.

Um dos principais jogadores do mundo, o belga Kevin de Bruyne não conseguiu levar a sua seleção às oitavas de final da Copa do Catar. Foto: tephane Mahe / REUTERS

Marrocos 2 x 1 Canadá

Marrocos faz história nesta Copa do Mundo. Além do ótimo desempenho em campo, a vitória sobre o Canadá por 2 a 1, com todos os gols no primeira tempo, classifica a seleção às oitavas de final pela primeira vez desde 1986 e garante a melhor campanha de uma nação africana em uma fase de grupos. Invicta, termina com duas vitórias, um empate, quatro gols marcados e apenas um sofrido. É a segunda seleção africana a se classificar às oitavas no Catar, seguindo Senegal.

Japão 2 x 1 Espanha

Contra todas as expectativas, o Japão superou o envolvente toque de bola da Espanha, foi incisivo nos ataques e venceu os europeus por 2 a 1, de virada, no Khalifa International Stadium. O duelo desta quinta-feira foi emocionante e com muitas chances para os dois lados. Um futebol que correspondeu às seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Costa Rica 2 x 4 Alemanha

A ajuda da Espanha não veio contra o Japão e a Alemanha está, pela segunda Copa do Mundo seguida, eliminada na primeira fase. Apesar da vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, as tantas oportunidades desperdiçadas no Al Bayt Stadium, em Al Khor, com duas bolas na trave, acabaram custando caro e a tetracampeã do mundo deixa o Catar por causa do saldo de gols: 6 a 1 para os espanhóis, superados pelos japoneses, primeiros do Grupo E. Já haviam decepcionado na Rússia em 2018, caindo com derrota para a Coreia do Sul.

Em um jogo com reviravoltas, a Alemanha chegou a estar perdendo da Costa Rica por 2 a 1. O resultado eliminaria até os espanhóis. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Seleção Brasileira

Com a palavra, Daniel Alves

Jogador mais contestado entre os 26 convocados por Tite que estão no Catar para a disputa da Copa do Mundo, Daniel Alves passou boa parte da coletiva da qual participou nesta quinta-feira, dia 1º, comentando sobre as críticas que recebeu. O veterano foi contundente nas respostas e afirmou repetidas vezes que tem uma “missão” na seleção brasileira em seu terceiro e último Mundial.

“Estou a serviço da seleção brasileira. Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida”, declarou o jogador, que será capitão diante dos camaroneses e se tornará o atleta mais velho a atuar pela seleção em Copas do Mundo, superando o Thiago Silva

