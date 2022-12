Resumo da Copa: Brasil dá show, Tite dança o pombo e Pelé homenageado; o melhor da segunda no Catar

O Brasil voltou a jogar nesta segunda-feira, 5, ao enfrentar a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na partida mais decisiva para a equipe de Tite no Mundial, a seleção brasileira passou no teste: goleou por 4 a 1, avançou de fase com uma atuação convincente e agora enfrenta a Croácia pela quartas valendo vaga para a semifinal.

Além dos belos gols e do retorno de Neymar ao time titular, a partida também ficou marcada pelas homenagens dos jogadores e torcedores a Pelé, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, e também a inesperada desenvoltura de Tite na comemoração do terceiro gol brasileiro. O técnico da equipe se juntou aos jogadores para celebrar, imitando um pombo, o gol de Richarlison.

A próxima adversária do Brasil também se classificou nesta segunda-feira. Os croatas baterem a seleção do Japão, nos pênaltis, depois de empatarem por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Resultado dos jogos desta segunda-feira, 5 de dezembro

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

O futebol burocrático apresentado na primeira fase da Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira deu lugar a um jogo leve, plástico, irresponsável e eficiente. Nesta segunda-feira, no Estádio 974, O Brasil, reforçado por seu craque, Neymar, fez diante da Coreia do Sul sua melhor apresentação no Mundial e atropelou o rival asiático por 4 a 1.

O “baile”, definido com quatro gols no primeiro tempo, garantiu a seleção brasileira nas quartas de final, fase em que vai enfrentar a atual vice-campeã Croácia, que deixou o Japão pelo caminho. O confronto será sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Education City Stadium.

Brasil goleia Coreia do Sul, avança na Copa do Mundo e encara a Croácia nas quartas de final. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Japão 1 (1) x (3) 1 Croácia

Em jogo de baixo nível técnico e poucas emoções, a Croácia voltou a contar com o tempo extra e os pênaltis para avançar num mata-mata de Copa do Mundo, nesta segunda-feira. Os atuais vice-campeões mundiais empataram por 1 a 1 com o Japão no tempo normal, fizeram uma sonolenta prorrogação, sem gols, e precisaram definir nas penalidades a vaga nas quartas de final. Foi a “estreia” do tempo extra e dos pênaltis no Mundial do Catar.

Mesmo contando com jogadores como Modric e Perisic no seu elenco, a Croácia avançou graças ao brilho do goleiro Livakovic, então discreto na Copa, nas penalidades. Ele defendeu três das quatro cobranças japonesas e foi o herói croata no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah.

Goleiro da Croácia, Dominik Livakovic, foi o heroi do dia ao conseguir agarrar três penalidades dos japoneses. Foto: John Sibley/Reuters

Neymar é eleito o melhor da partida

Depois de dois jogos ausentes e dez dias em tratamento de lesão, Neymar reforçou a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar e foi eleito o craque da vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira. O camisa 10 retornou com gol de pênalti, drible no juiz, participou ativamente das jogadas ofensivas e se mostrou à vontade em campo.

“O desempenho foi muito bom. Gostei muito da minha partida, mas acho que dá pra melhorar sempre. Não posso ficar satisfeito”, afirmou. O melhor da partida, ele considera, não foi um só, mas o grupo.

Neymar foi eleito o melhor jogador em campo contra a Coréia do Sul. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Tite dança o pombo

A vitória do Brasil ante a Coreia do Sul foi motivo de comemoração para os jogadores brasileiros, com direito à dancinhas na beira do campo durante o primeiro tempo. Em um dos momentos mais curiosos da partida, o técnico Tite se juntou à “dança do Pombo” do atacante Richarlison, criando uma cena que foi reproduzida na internet à exaustão.

Homenagens ao Rei

Pouco depois do apito final da vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira fizeram uma homenagem para Pelé. O Rei do Futebol está internado no Hospital Israelista Albert Einstein desde a última terça, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória e para avaliação mensal do câncer no cólon diagnosticado em setembro do ano passado. Ele tem acompanhado as partidas da unidade de saúde.

Uma faixa com os dizeres “Pelé” e uma foto do Rei comemorando um gol com a camisa da seleção foi levada ao meio de campo do gramado do Estádio 974.

Além dos jogadores, a torcida que compareceu ao estádio também prestou uma homenagem ao ex-jogador. Aos 10 minutos do primeiro tempo, torcedores estenderam um bandeirão com a imagem do Rei do Futebol e com a frase “Fique bem logo”, escrita em inglês. O tempo escolhido para o gesto foi uma referência ao número da camisa usada por Pelé ao longo da carreira.

Jogadores da seleção brasileira realizaram uma homenagem para Pelé depois da partida contra a Coreia do Sul. Foto: Lucas Figueiredo/CBF