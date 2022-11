Publicidade

O quinto dia da Copa do Mundo do Catar era, até então, o mais aguardado para os brasileiros por ser a estreia da seleção no torneio. E a equipe de Tite não decepcionou. Com dois gols de Richarlison — sendo o segundo um golaço —, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 pelo Grupo G e ganhou os primeiros três pontos na competição.

Porém, a preocupação recai sobre Neymar, que saiu de campo chorando de dor por conta de um entorne no tornozelo. O craque brasileiro permanecerá em observação pelos próximos dias, e a comissão técnica deverá analisar a necessidade de fazer exames para saber a gravidade da lesão.

Nesta quinta-feira, Suíça e Camarões, do mesmo grupo do Brasil também estrearam, com a vitória magra por 1 a 0 dos europeus sobre os africanos. Já pelo Grupo H, Uruguai decepcionou ao empatar sem gols com a Coréia do Sul — com Arrascaeta no banco durante toda a partida — e viu Portugal se isolar na liderança depois de vencer a seleção de Gana por 3 a 2, em jogo marcado por gol histórico de Cristiano Ronaldo.

Confira as principais notícias desta quinta-feira.

Brasil 2 x 0 Sérvia - Com golaço de Richarlison e lesão de Neymar

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Pombo não deu chances para a zebra. Com um gol oportunista de canela, e outro lindo de voleio, Richarlison marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, válido pelo Grupo G. Com o resultado, a seleção fecha a primeira rodada na liderança.

Continua após a publicidade

Leia o relato da partida na íntegra.

Com um gol de voleio, Richarlison fez o segundo do Brasil na estreia contra a Sérvia e assegurou os primeiros três pontos da seleção na Copa do Mundo. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Neymar sofre entorse no tornozelo

A lesão no tornozelo direito de Neymar é motivo de preocupação na comissão técnica da seleção brasileira. O jogador foi substituído aos 35 do segundo tempo, chorou no banco de reservas e desceu ao vestiário amparado por um fisioterapeuta. O médico Rodrigo Lasmar admitiu que o caso preocupa.

.“Neymar teve um entorse no tornozelo direito. Apresentou um edema, inchaço e já inciamos o tratamento com gelo no local. Precisamos aguardar 24h ou 48h para avaliar e não existe nenhum exame de imagem marcado por enquanto. Nossa expectativa é de observação e nossa posição é de aguardar para dar um posicionamento sobre a entorse do tornozelo”, afirmou Rodrigo Lasmar, em entrevista coletiva.

Entenda mais sobre a situação do Camisa 10 da seleção.

Neymar saiu de campo chorando de dor após sofrer um entorse no tornozelo durante partida contra a Sérvia. Foto: AMANDA PEROBELLI/Reuters

Continua após a publicidade

Portugal 3 x 2 Gana: Cristiano Ronaldo atinge marca histórica

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições da Copa do Mundo. O atleta da seleção de Portugal abriu o placar com um gol histórico de pênalti contra Gana no jogo realizado nesta quinta-feira, 24, no Estádio 974. A partida foi a primeira da seleção portuguesa no torneio, que integra o Grupo H. Cristiano Ronaldo, de quebra, ainda superou nomes como Pelé, Messi, Miroslav Klose e Uwe Seeler, que marcaram gols em quatro Mundiais distintos. Ao todo ele soma 8 gols em Copas do Mundo.

Leia o relato da partida na íntegra.

Cristiano Ronaldo marca de pênalti o primeiro gol de Portugal na vitória sobre a Gana, por 3 a 2. Ele é o único jogador na história a marcar em cinco mundiais diferentes. Foto: Manu Fernandez/AP

Uruguai 0 x 0 Coréia do Sul: Arrascaeta assistiu ao empate do banco

Com direito a duas bolas na trave, Uruguai e Coreia do Sul protagonizaram mais um 0 a 0 na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira. Apesar do placar inalterado no Education City Stadium, em Al Rayyan, as duas seleções fizeram boa apresentação, com chances para os dois lados, na abertura do Grupo H, que tem Portugal e Gana também.

O resultado marcou um recorde neste Mundial do Catar. Trata-se da Copa com o maior número de empates sem gols numa primeira rodada: quatro. A partida, contudo, contou com goleadores reconhecidos em campo, como Suárez, Cavani, Darwin Núñez e Son Heung-min, maior estrela sul-coreana. Arrascaeta, considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, foi reserva e não entrou em campo.

Continua após a publicidade

Leia o relato da partida na íntegra.

Com Arrascaeta no banco durante toda a partida, Uruguai empatou sem gols com a Coréia do Sul pelo Grupo H. Foto: Martin Meissner/AP

Suíça 1 x 0 Camarões: contra a própria pátria

Em jogo válido pelo Grupo G, o mesmo do Brasil, a Suíça estreou na Copa do Mundo do Catar com vitória sobre Camarões, por 1 a 0, nesta quinta-feira. O atacante Embolo, camaronês naturalizado suíço, fez o único gol da partida, marcada pelo pior público do Mundial, com apenas 39 mil pessoas no Estádio Al Janoub. A seleção brasileira encara a Sérvia às 16h (horário de Brasília).

Leia o relato da partida na íntegra.

Nascido em Camarões, mas naturalizado suíço, Embolo marcou o gol da vitória dos europeus, mas optou por não comemorar. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP





Continua após a publicidade