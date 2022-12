Leia também Tite diz ter sentido derrota para Camarões, mas fala em “segunda chance” na Copa do Mundo

Chegou ao fim, nesta sexta-feira, 2, a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O Mundial conheceu as duas últimas das 16 seleções classificadas para as oitavas de final e os confrontos decisivos do mata-mata que já começam neste sábado.

Na Copa das surpresas, Brasil e Portugal perderam nesta sexta-feira, dia que definiu a classificação final dos Grupos G e H do Mundial do Catar. Apesar das derrotas para Camarões e Coreia do Sul, respectivamente, as duas seleções terminaram como líderes de suas chaves.

A vitória dos coreanos eliminou o Uruguai, que venceu a seleção de Gana por 2 a 0. Os sul-americanos ficaram com o mesmo número de pontos e saldo de gols da equipe da Coreia do Sul, mas terminaram em terceiro e atrás dos asiáticos por conta do critério de gols feitos (4 contra 2).

No Grupo G, o Brasil, já classificado, poupou os titulares para o confronto contra Camarões e acabou perdendo a partida por 1 a 0, gol de Aboubakar, aos 47 do segundo tempo.

Pela mesma chave, Suíça e Sérvia fizeram um duelo cheio de reviravoltas e provocações. Depois de estarem perdendo de virada por 2 a 1, os suíços conseguiram reverter o placar e sair com a vitória por 3 a 2. A vitória classificou a equipe treinada por Murat Yakin para as oitavas de final, e disputará contra Portugal uma vaga entre os oito melhores seleções da Copa.

Veja os resultados desta sexta-feira, 2 de dezembro

Coreia do Sul 2 x 1 Portugal

A Copa do Mundo reservou mais um jogo emocionante na última rodada da fase de grupos. A Coreia do Sul derrotou Portugal por 2 a 1, com um gol nos minutos finais, e conseguiu uma classificação heroica às oitavas de final do Mundial. Com o resultado, os asiáticos pegam o Brasil na próxima fase. O time luso enfrentará a Suíça

Coréia do Sul festeja vitória sobre Portugal e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: Darko Bandic / AP

Gana 0 x 2 Uruguai

O Uruguai se tornou a segunda seleção campeã mundial a se despedir da Copa do Mundo do Catar. Um dia após a Alemanha deixar o Mundial na fase de grupos, o time sul-americano repetiu o mesmo roteiro: venceu seu adversário, mas foi eliminado por conta de uma virada surpreendente no outro jogo da rodada. No Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, o Uruguai deixou a Copa derrotando Gana por 2 a 0, nesta sexta-feira.

Suárez chora a desclassificação do Uruguai, confirmada após a vitória da Coréia do Sul sobre Portugal. Foto: Alberto Estevez / EFE

Camarões 1 x 0 Brasil

Desorganizado e sentindo falta de entrosamento, o time reserva do Brasil até que tentou fazer frente à lanterna seleção de Camarões, mas sofreu um gol de cabeça nos acréscimos e saiu do Estádio Lusail com sua primeira derrota na Copa do Mundo. Apesar do revés por 1 a 0, o Brasil garantiu a liderança do Grupo G e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira pelas oitavas de final.

Vicent Aboubakar marcou o gol que deu a vitória para Camarões sobre a seleção brasileira, por 1 a 0. Foto: Andre Penner/AP

Sérvia 2 x 3 Suíça

A promessa de revanche da Sérvia ficou somente nas palavras. Em jogo de duas viradas, a última vaga do Grupo G da Copa do Mundo - o Brasil já estava garantido - acabou mesmo com a Suíça, que já tinha vantagem do empate e fez melhor, se garantindo na segunda posição com triunfo por 3 a 2 no Stadium 974, em Doha. Assim como ocorreu na Rússia em 2018, os sérvios outra vez foram eliminados na fase de grupos pela rival histórica, que agora desafiará Portugal de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final, em confronto marcado para terça-feira.

Suíça vence Sérvia, soma seis pontos e encara Portugal nas oitavas de final. Foto: LAURENT GILLIERON / EFE

Seleção Brasileira

Fala. Tite...

A derrota por 1 a 0 para Camarões foi a primeira da história da seleção brasileira para uma equipe africana na história das Copas do Mundo, e após o jogo o técnico Tite admitiu que sentiu o revés. Apesar disso, ele elogiou a “coragem” da equipe camaronesa e demonstrou certo alívio pela derrota ter vindo em um momento em que o Brasil já tinha a classificação assegurada às oitavas de final. “Copa do Mundo não te dá segunda chance. Nessa, ela deu”, comentou.

O treinador procurou tirar o peso da derrota das costas do time alternativo que mandou a campo, e para tanto usou o discurso de que o Brasil tem um grupo, e não titulares e reservas. “O jogo mostrou, e vocês fizeram a análise das etapas, ataque e contra-ataque, e a possibilidade de uma efetividade que não aconteceu. Camarões teve mérito de fazer o gol e vencer o jogo. Quem perdeu fomos todos nós. Nossa preparação é conjunta, a vitória é conjunta, a derrota é conjunta, com o seu técnico sendo porta-voz e um dos responsáveis”, declarou Tite.

Lesão de Alex Telles

O lateral-esquerdo Alex Telles sofreu um trauma no joelho direito durante a derrota para Camarões nesta sexta-feira e é um novo problema para Tite escalar a seleção que irá enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador deixou o campo chorando e passará por um exame de ressonância magnética neste sábado. O titular da posição, Alex Sandro, ainda se recupera de lesão muscular no quadril e sua condição de jogo para segunda-feira é incerta.





