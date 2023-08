Resumo da Copa: Espanha marca na prorrogação e bate Holanda; Japão perde pênalti e vê Suécia avançar

Espanha e Suécia são as primeiras seleções classificadas para as semifinais da Copa do Mundo feminina de 2023. Na madrugada desta sexta-feira, dia 11, as espanholas sofreram, mas superaram a Holanda e, pela primeira vez na história, estão entre os quatro melhores times do torneio. Já a Suécia não se intimidou com o status de favorito do Japão e, com um primeiro tempo clínico, venceu a partida por 2 a 1 e garantiu sua vaga na próxima fase. Veja a tabela.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial feminino? O Estadão resume o 23º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte, agora sem o Brasil, eliminado diante da Jamaica na primeira fase da disputa.

Com gol na prorrogação, Espanha peca na mira, mas faz o suficiente para chegar às semifinais pela primeira vez na história

Foi sofrido e na prorrogação, mas a Espanha bateu a Holanda por 2 a 1 se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina de 2023. Com direito a um gol redentor nos acréscimos, as espanholas foram mais agressivas durante toda a partida e só não garantiram a vitória no tempo regulamentar porque, ao longo do jogo, desperdiçaram inúmeras chances, especialmente na primeira etapa.

A goleira espanhola Cata Coll vê a bola da holandesa Lineth Beerensteyn passar ao lado da sua meta em partida válida pela Copa do Mundo de 2023. Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A Holanda estava perdida no primeiro tempo, mas retornou à campo na segunda etapa com o objetivo claro de se defender e explorar os contra-ataques. Com o jogo mais equilibrado, o 0 a 0 permanecia no placar e a prorrogação parecia cada vez mais próxima. Aos 35 minutos, no entanto, um pênalti para a Espanha mudou tudo. A zagueira Van der Gragt colocou a mão na bola e a penalidade máxima foi marcada.

Caldentey bateu bem e fez o gol que classificava a Espanha. A Holanda, entretanto, não desistiu e nos acréscimos da partida marcou o tento de empate com ninguém mais, ninguém menos, do que Van der Gragt, a vilã até o momento.

Na prorrogação, um jogo equilibrado de bastante entrega por parte de ambas as seleções. A Espanha, no entanto, foi mais feliz e marcou o gol da vitória com a jovem promessa espanhola Paralluelo. Agora, elas enfrentam a Suécia na próxima terça-feira, dia 15, às 5h (de Brasília), por uma vaga na tão sonhada final, dia 20.

Suécia anula ataque japonês, aposta na bola parada e bate asiáticas

Com o melhor ataque da competição, o Japão prometia infernizar a vida da Suécia e era tido como favorito para o confronto. Quando a bola rolou, no entanto, o que se viu foi um time asiático perdido e uma equipe europeia muito ciente do que deveria ser feito.

A sueca Magdalena Eriksson celebra a classificação da Suécia para as semifinais da Copa do Mundo de 2023. Foto: Abbie Parr/AP

Sem dar margem ao erro, a Suécia anulou o poderoso ataque japonês e, de falta e pênalti, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, criando uma vantagem confortável no placar. Na segunda etapa, o Japão ainda sentia dificuldade em encaixar o seu jogo, mas era quem comandava as ações.

Aos 31 minutos, Ueki sofreu um pênalti que poderia ter colocado o Japão de volta no confronto. A camisa 9, entretanto, acertou seu chute no travessão e viu a melhor chance da sua seleção ir por água abaixo. O seleção japonesa continuou tentando e, aos 42 minutos, encontrou um gol com Hayashi.

Com dez minutos de acréscimo, as japonesas se lançaram ao ataque e até levaram perigo à meta europeia, mas a Suécia se segurou na defesa e garantiu a classificação para a próxima fase. Agora, elas enfrentam a Espanha na terça-feira, dia 15, às 5h (de Brasília), por vaga na final.