Resumo da Copa: Estados Unidos e Japão vencem com facilidade; Inglaterra sofre para ganhar

A madrugada deste sábado, 22, reservou mais um dia de muitos gols na Copa do Mundo de 2023, mas também viu favoritas passarem sufoco. A Inglaterra venceu o Haiti pelo apertado placar de 1 a 0, com um pênalti cobrado duas vezes. Estados Unidos e Japão, por sua vez, não tiveram dificuldades contra Vietnã e Zâmbia, respectivamente, e superaram as rivais sem sustos, com direito a ‘show’ de estreante, enquanto a Dinamarca triunfou sobre a China nos momentos finais. O Estadão resume o terceiro dia da competição para você e informa a programação seguinte:

Morgan perde pênalti e Smith brilha em vitória dos Estados Unidos

Sophia Smith foi a grande personagem na vitória dos Estados Unidos sobre o Vietnã por 3 a 0. Foto: Andrew Cornaga/AP Photo

A seleção dos Estados Unidos, atual bicampeã da Copa do Mundo, teve uma estreia tranquila e venceu o Vietnã por 3 a 0, com direito a ‘show’ de novata: Sophia Smith, disputando a competição pela primeira vez, marcou dois gols. As veteranas Morgan, que perdeu um pênalti, e Rapinoe, principais nomes da equipe, tiveram atuações seguras.

As americanas abriram o placar aos 13 minutos com Smith, que ampliou nos acréscimos do primeiro tempo. Antes do fim da etapa inicial, Morgan teve a chance de marcar o dela em penalidade máxima, mas a goleira Kim Thanh, que brilhou mesmo com a derrota de seu time, defendeu. Aos 30 do segundo, Horan aproveitou jogada de Smith e decretou a vitória.

Rapinoe, mesmo sem gols ou assistências, teve um brilho especial: ela completou 200 jogos pelos Estados Unidos.

Japão não dá chances para Zâmbia e goleia por 5 a 0, com gols anulados

Seleção japonesa, de Jun Endo, venceu a Zâmbia sem dificuldades pelo placar elástico de 5 a 0. Foto: Saeed Khan/AFP

Buscando seu segundo título do Mundial, a seleção do Japão também começou muito bem o campeonato. Com gols de Tanaka, Endo, Ueki e dois de Miyazawa, elas superaram a Zâmbia por 5 a 0, no que foi a maior goleada desta edição até o momento. A vitória fez com que assumissem a liderança do Grupo C, pois superaram a Espanha no saldo de gols.

O caminho para o placar elástico começou no primeiro tempo, momentos depois de um gol anulado por impedimento. Na segunda etapa, uma chuva de gols e, novamente, um tento invalidado por posição irregular, bem como um pênalti pelo mesmo motivo. O placar fechou com mais uma intervenção do VAR: Ueki desperdiçou uma penalidade máxima ao chutar no travessão, mas a árbitra mandou voltar por Musonda ter se adiantado e confirmou o gol marcado na segunda cobrança.

Inglaterra sofre contra defesa do Haiti e vence com pênalti cobrado duas vezes

Georgia Stanway marcou de pênalti, após ter primeira cobrança defendida, e decretou vitória da Inglaterra sobre o Haiti. Foto: Dan Peled/Reuters

Diferentemente das outras favoritas do dia, a Inglaterra teve dificuldades contra o Haiti e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol em um pênalti cobrado duas vezes. Bem postadas em campo, as latino-americanas ainda levaram perigo nos contra-ataques, mas não conseguiram o empate.

Ainda no primeiro tempo, Louis tocou a bola com a mão em sua área e a árbitra assinalou a penalidade máxima. Stanway foi a encarregada da cobrança, mas teve o chute defendido por Théus. Para sorte dela, a juíza mandou voltar, já que a goleira havia se adiantado. Na segunda tentativa, ela não desperdiçou e decretou a apertada vitória.

Dinamarca garante vitória sobre a China nos momentos finais em jogo com protestos

Dinamarquesas comemoram o gol de Vangsgaard, que garantiu vitória sobre a China. Foto: Gary Day/AP Photo

Dinamarca e China encerraram o dia de competições com um jogo equilibrado, que teve seu placar definido nos últimos lances. Vangsgaard, que entrou aos 40 do segundo tempo, marcou o gol da vitória dinamarquesa aos 45, no momento em que as chinesas criavam mais oportunidades e se lançavam ao ataque.

As representantes da Ásia começaram melhor a partida e tiveram boas chances de marcar tanto no primeiro tempo quanto no segundo. No entanto, ao aumentar a ofensividade, também cederam espaços na defesa para as europeias, que conseguiram converter os ataques no único tento do duelo.

O jogo também foi marcado por um protesto de torcedora que tentou invadir o campo. Ela portava cartazes contra o consumo de carne de cachorro e o Festival Yulin, evento de ingestão do animal que ocorre todo ano.

Próximos jogos

