Resumo da Copa: Brasil é eliminado, África do Sul conquista vaga histórica e europeus avançam em 1º

A madrugada desta quarta-feira, dia 2, viu a definição dos Grupos F e G da Copa do Mundo feminina de 2023. O Brasil deu adeus ao Mundial de forma melancólica ao empatar sem gols com a Jamaica. Com o resultado, a seleção jamaicana chegou aos cinco pontos e avançou para as oitavas de final em segundo no Grupo F. A África do Sul fez história ao vencer a Itália com um gol nos acréscimos e se classificou como segundo também no G. Já Suécia e França confirmaram o favoritismo, venceram Argentina e Panamá, respectivamente, mantiveram a liderança das chaves. Veja a tabela.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o 14º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte, agora sem o Brasil. Nesta quinta, Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos jogam a última rodada do Grupo H e definem as últimas vagas nas oitavas do Mundial.

Marta disputou sua última partida em Copas do Mundo nesta quarta-feira Foto: WILLIAM WEST / AFP

Brasil empata, é eliminado e Marta dá adeus ao Mundial

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo feminina de 2023. No jogo de vida ou morte contra a Jamaica, no fechamento da primeira fase do Mundial, a seleção brasileira apenas empatou em 0 a 0 e terminou sua participação com o terceiro lugar da chave. O jogo também foi a despedida de Marta em Copas. A Rainha encerra sua história como a maior artilheira da competição, com 17 gols em seis edições e um vice-campeonato, perdido diante da Alemanha.

Apesar de ter a bola e controlar o ritmo da partida, a seleção de Pia Sundhage pouco fez de criativo. Errando muitos passes, mostrando nervosismo em todas as ações e sofrendo com a “cera” adversária, o Brasil sentiu a obrigação de vencer para se classificar. Isso atrapalhou.

África do Sul marca nos acréscimos e se garante nas oitavas

Com muita emoção. Foi assim que a África do Sul entrou para a história com sua primeira classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Orsi, contra, Magaia e Kgatlana, a seleção venceu as italianas e está entre as 16 melhores do Mundial pela primeira vez na história. Os gols da Itália foram marcados por Caruso, duas vezes.

África do Sul está nas oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez Foto: EFE/EPA/RITCHIE

Suécia e França confirmam favoritismo e avançam em primeiro

Favoritas em seus grupos, Suécia e França venceram e seguiram para o mata-mata como líderes de suas chaves. As suecas marcaram com Blomqvist e Rubensson, de pênalti, e bateram a Argentina por 2 a 0. Com o resultado, a seleção europeia se garante nas oitavas com 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido.

Suécia confirmou o que se esperava e chega para as oitavas de final como uma das seleções mais fortes da Copa do Mundo feminina Foto: AP Photo/Andrew Cornaga

Já a França tomou um susto na partida desta quarta-feira. Enfrentando o Panamá, a seleção francesa saiu atrás, após lindo gol de falta de Martha Cox. Apesar disso, as francesas não tiveram problema para assumir o controle da partida, conseguiram marcar com Lakrar, Diani, três vezes, Le Garrec e Becho. A seleção do Panamá ainda viu Pinzón e Cedeño balançar as redes, mas foi derrotada por 6 a 3.

Próximos jogos

Quinta-feira (03/03/23)