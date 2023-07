Resumo da Copa Feminina: Suécia faz três gols em sete minutos e Jamaica vence e complica Brasil

A Copa do Mundo feminina de 2023 começou mais tarde na madrugada deste sábado, dia 29. O primeiro jogo iniciou às 4h30, com goleada e classificação da Suécia contra a Itália pelo grupo G. Brasil e França fizeram o segundo jogo do dia, com vitória das francesas. Jamaica fechou a rodada do grupo F vencendo o Panamá, o que obriga o Brasil a vencer na última rodada, contra a própria Jamaica, para seguir vivo. Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o décimo dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte.

Suécia faz três gols em sete minutos, goleia Itália por 5 a 0 e está nas oitavas

A seleção sueca é a terceira garantida na próxima fase da Copa Feminina. Sem dar chance para a Itália, o time comandado por Peter Gerhardsson resolveu o jogo em cobranças de escanteio, aproveitando a bola aérea e os cruzamentos de Kennet Andersson. Amanda Ilestedt fez dois e igualou a brasileira Ary Borges na artilharia do torneio, com três. Fridolina Rolfo, Stina Blackstenius e Rebecka Blomqvist fecharam a conta na vitória por 5 a 0, em Wellington, na Nova Zelândia.

A Itália até começou bem, mas desabou depois do primeiro gol aos 39 minutos. Depois do placar aberto, foram mais dois gols em apenas sete minutos. Na volta do intervalo, não houve nem tempo para qualquer reação, com um gol no começo da etapa. As suecas fecharam o placar nos minutos finais.

Na próxima quarta-feira, dia 2, a Suécia fecha a fase de grupos contra a Argentina, enquanto a Itália decide o seu futuro diante da África do Sul no mesmo dia. A segunda vaga da chave está totalmente aberta. Antes da Suécia, Espanha e Japão já haviam confirmado passagem para as oitavas.

Rebecka Blomqvist comemora depois de marcar o quinto gol da Suécia na goleada contra a Itália. Foto: Ritchie B. Tongo (EFE)

Brasil busca reação, mas França mantém tabu histórico contra brasileiras

Vítima do jogo aéreo europeu, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e manteve o histórico de jamais ter conseguido vencer a seleção francesa na história do confronto. O jogo, válido pelo Grupo F, ocorreu no Estádio de Brisbane, na Austrália. A seleção brasileira volta a campo na quarta-feira, dia 2, contra a Jamaica, para tentar confirmar a classificação. O Brasil não jogou bem no primeiro tempo, mas teve forças para empatar. Bobeou em escanteio e permitiu gol da zagueira e capitã Renard.

Jamaica vence Panamá e complica busca por classificação do Brasil

No outro jogo do grupo F, melhor para as jamaicanas. Depois de empatar contra a França na primeira rodada, a Jamaica venceu o Panamá por 1 a 0, no HBF Park, em Perth, na Austrália. O único gol da partida foi marcado pela zagueira Allyson Swaby no começo do segundo tempo.

Com a vitória, a Jamaica entra na zona de classificação para as oitavas. Foto: Colin Murty (AFP)

O resultado muda a classificação do grupo. A França é líder com quatro pontos, seguida pela Jamaica, também com quatro. O Brasil é o terceiro, com três. Panamá, já eliminado, tem zero. A definição do grupo acontecerá na próxima quarta-feira. Às 7h, Brasil e Jamaica se enfrentam em Melbourne, na Austrália. No mesmo dia e horário, a França entra em campo contra o Panamá em Sydney, na Austrália, para confirmar a classificação para o mata-mata. O Brasil segue dependendo apenas de si para se classificar, mas para isso precisará vencer a Jamaica. Em caso de empate, somente uma combinação improvável de resultados, com derrota da França para o Panamá, classificaria o time de Pia Sundhage.

Próximos jogos

30/07

1h30 - Coreia do Sul x Marrocos

4h - Noruega x Filipinas

4h - Suíça x Nova Zelândia

6h30 - Alemanha x Colômbia