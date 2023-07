Resumo da Copa Feminina: Inglaterra perde jogadora mais cara do mundo e China bate Haiti

A madrugada desta sexta-feira, dia 28, viu duas vitórias por 1 a 0 na Copa do Mundo feminina de 2023. A Inglaterra bateu a Dinamarca e a China, mesmo tendo uma jogadora expulsa ainda no primeiro tempo, venceu o Haiti. Com os resultados, todas as equipes do Grupo D podem se classificar para as oitavas de final na última rodada. Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o nono dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte.

Inglaterra bate Dinamarca, mas perde jogadora mais cara do mundo

Eficiência. Essa é a melhor forma de descrever a seleção inglesa que, mais uma vez, ganhou uma partida na Copa do Mundo de 2023 pelo placar mínimo. No jogo contra a Dinamarca, válido pelo Grupo D, um golaço logo aos 5 minutos do primeiro tempo definiu o jogo.

A meio-campista inglesa Keira Walsh é retirada de campo de maca após sofrer uma lesão durante partida contra a Dinamarca. Foto: Dean Lewins/EFE

De fora da área, Lauren James acertou um belo chute e não deu chance para a goleira Christensen, que só pôde ver a bola morrer no fundo das redes. Com a vantagem conquistada, as inglesas administraram o jogo, diminuíram o ritmo e não sofreram sequer com as tentativas das rivais.

Com a classificação praticamente garantida, a notícia ruim ficou por conta da lesão da meio-campista Keira Walsh, a jogadora mais cara do mundo. No fim da primeira etapa, a atleta do Barcelona acabou sofrendo uma lesão no joelho e teve de sair de campo de maca. Ainda não se sabe a gravidade do machucado, mas é possível que ela não dispute mais o torneio.

Os representantes da seleção inglesa não informaram a extensão da contusão de Walsh – a mais grave desde o início do Mundial – nem sem a jogadora precisará ser submetida a uma cirurgia, mas é possível que ela tenha longo período de afastamento. Ou seja, estará fora da Copa do Mundo se as previsões se confirmarem.

Com uma a menos, China bate Haiti e volta a sonhar com classificação

A China sofreu, mas, mesmo com dez jogadoras desde o primeiro tempo, conseguiu vencer o Haiti por 1 a 0 e conquistar os três pontos necessários para voltar a sonhar com a classificação para as oitavas de final.

A chinesa Wang Shuang celebra o gol da vitória contra o Haiti. Foto: James Elsby/AP

Em partida válida pelo Grupo D, o futebol apresentado foi péssimo, com muitos erros e pouca técnica. Aos 28 minutos da primeira etapa, Rui Zhang foi expulsa após violenta entrada com a sola da chuteira na haitiana Jeudy. O Haiti até chegou ao gol, mas teve seu tento anulado aos 41 minutos do primeiro tempo. Irregular.

As chinesas saíram na frente somente no segundo tempo, após um pênalti muito bem cobrado pela atacante Shuang Wang. As haitianas sentiram o baque e não conseguiram reagir, garantindo assim a primeira vitória da China na edição de 2023. Com o resultado, a China iguala os pontos da Dinamarca e pode sonhar com a classificação para as oitavas. O Haiti ainda tem chances matemáticas de avançar, mas a combinação de resultados é improvável.

Brasil quer quebrar tabu de mais de 20 anos contra a França

A derrota e, subsequente, eliminação do Brasil para a França na Copa do Mundo de 2019 ainda reverbera na mente das jogadoras e da comissão técnica da seleção brasileira. O time sofreu naquele dia. Na madrugada desta sexta-feira, dia 28, a técnica Pia Sundhage e a volante Luana participaram da última coletiva de imprensa antes do novo confronto entre Brasil e França.

Pia Sundhage, técnica do Brasil, participa de coletiva de imprensa durante a Copa do Mundo de 2023. Foto: Thais Magalhães/CBF

O histórico, no entanto, é extremamente favorável para as europeias — a seleção brasileira jamais ganhou uma partida contra a equipe francesa. Ao todo, foram 11 duelos, com cinco vitórias para a França e seis empates. Após ganhar na estreia diante do Panamá, o time brasileiro quer começar a mudar essa escrita.

“Sempre há histórico contra um time. Quanto mais você joga contra um time como a França, mais você fica perto da vitória. É questão de tempo, temos chances. E sobre a força, se compara 2019 com hoje, é diferente. Ganharam confiança, falam que é possível. Esse é o momento para jogar um grande futebol e ganhar o jogo”, disse Pia Sundhage.

Próximos jogos

