Resumo da Copa feminina: Itália sofre contra Argentina, Alemanha atropela Marrocos e Brasil goleia

A madrugada e a manhã desta segunda-feira, dia 24, foi bastante movimentada na Copa do Mundo feminina de 2023. Com direito a duas goleadas e um jogo definido nos últimos minutos, emoção foi o que não faltou na rodada. Enquanto a Itália sofreu para ganhar da Argentina, com direito a dois gols europeus anulados, a Alemanha não tomou conhecimento de Marrocos e atropelou o time africano. Já o Brasil fez bonito e goleou o Panamá com três gols de Ary Borges.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume do quinto dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte:

Em jogo de gols anulados, Itália pena, mas bate Argentina

Em um roteiro que parece cada vez mais familiar para quem está acompanhando as partidas da Copa do Mundo de 2023, a seleção favorita teve dificuldades, mas conseguiu superar o time mais fraco. No jogo válido pelo Grupo G, a Itália venceu a Argentina por 1 a 0, com gol já nos acréscimos da etapa final.

A italiana Cristiana Girelli celebra seu gol com suas companheiras durante jogo da Copa do Mundo de 2023. Foto: Rafaela Pontes/AP





A vantagem teria sido maior se todos os gols anotados pela seleção europeia tivessem sido validados pela arbitragem. Aos 15 minutos e aos 42 do primeiro tempo, a Azzurra balançou as redes. Arianna Caruso e Giacinti, no entanto, foram pegas em posição de impedimento e não contribuíram para o placar.

A Argentina bem que tentou e, ao longo do último tempo, até sonhou em quebrar o jejum de vitórias na Copa do Mundo — são quatro edições e dez partidas jogadas sem conhecer o sabor do triunfo —, mas Girelli saiu do banco para garantir os três pontos para as italianas. Com o resultado, a Itália iguala os três pontos da Suécia, mas fica em segundo no grupo por causa dos gols marcados.

Alemanha dá show, não toma conhecimento de Marrocos e aplica goleada

E lá vem ela de novo. Para quem ficou acordado durante a madrugada desta segunda e assistiu a partida válida pelo Grupo H entre Alemanha e Marrocos, as frases que marcaram o 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014 retornaram com força.

A alemã Klara Buehl celebra o gol durante partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: Hamish Blair/AP Photo

Isso porque, assim como sua contraparte masculina no Mineirão, a seleção alemã feminina não tomou conhecimento do time adversário e goleou a equipe africana por 6 a 0. Maior placar do torneio até o momento, os gols foram feitos pela capitã Popp, que balançou as redes duas vezes, Bühl e Schüller e pelas defensoras marroquinas Redouani e Aït El Haj, contra.

Uma das favoritas ao título, a Alemanha assumiu a liderança do Grupo H. Caso a seleção brasileira passe de fase, ela pode enfrentar a equipe europeia nas oitavas de final. Para fugir das alemãs, tem de se garantir em primeiro lugar.

Ary Borges faz três, Brasil dá show e assume liderança do Grupo F

A seleção brasileira fez sua lição com honra ao mérito e deu show no jogo contra o Panamá, válido pelo Grupo F. As panamenhas não viram sequer a cor da bola e, com um futebol envolvente, o time de Pia Sundhage dominou a partida e aplicou uma goleada de 4 a 0, que ficou até barato pela qualidade de jogo apresentada.

A meia Ary Borges é parabenizada por suas companheiras após marcar o segundo gol brasileira durante partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: James Elsby/AP Photo

O grande destaque do confronto foi a meio-campo Ary Borges. Aos 23 anos, a jogadora estreou em Copas com direito a três gols. Bia Zaneratto também anotou o seu. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança isolada do Grupo F e se colocou em uma boa posição para se classificar para as oitavas. O próximo jogo da seleção será no sábado, dia 29, contra a França, às 7h.

Próximos jogos

24/07

23h - Colômbia x Coreia do Sul

25/07