Resumo da Copa feminina: Suécia e Holanda sofrem, mas vencem; França empata com a Jamaica

A madrugada e manhã deste domingo, dia 23, foram marcadas por jogos da Copa do Mundo de 2023 onde as seleções favoritas penaram. A Suécia e a Holanda sofreram, mas bateram África do Sul e Portugal, respectivamente. Já a França bem que tentou, mas acabou amargando um empate contra a Jamaica. Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial Feminino? O Estadão resume o quarto dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte:

De virada, Suécia supera uma surpreendente África do Sul

A Suécia sofreu para confirmar o favoritismo contra a África do Sul em partida válida pelo Grupo G. Superior durante todo o primeiro tempo, a seleção europeia até tinha volume de jogo, mas parou em chances desperdiçadas e em uma forte marcação sul-africana.

A sueca Amanda Ilestedt celebra o gol de virada da Suécia contra a África do Sul na Copa do Mundo de 2023. Foto: Marty Melville/AFP

A etapa final, no entanto, começou de um jeito inesperado: a atacante Magaia abriu o placar para a África do Sul aos 3 minutos do segundo tempo. A jogadora acabou machucando o pulso no lance e teve de ser substituída.

A Suécia se jogou ao ataque mas, até os 20 minutos, a sólida defesa sul-africana resistiu as investidas pouco inspiradas das europeias. Rolfo, de cabeça, anotou o gol de empate. O jogo, então, se tornou um ataque contra defesa e, no apagar das luzes, Ilestedt, também de cabeça, decretou a virada da Suécia. Com a vitória, as europeias assumiram a liderança provisória do Grupo G.

Continua após a publicidade

Holanda sofre, mas confirma favoritismo e bate Portugal

Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Holanda sofreu para vencer Portugal. Em jogo válido pelo Grupo E, a equipe dos Países Baixos partiu para o ataque já no começo do confronto e, aos 13 minutos, fez um gol com Van Der Gragt. O lance foi anulado pela bandeirinha, mas foi posteriormente confirmado pelo VAR.

A holandesa Stefanie Van der Gragt celebra seu gol com suas companheiras. Foto: Alessandra Tarantino/AP

No segundo tempo, as portuguesas voltaram melhores e criaram boas chances, mas a Holanda foi capaz de amarrar o jogo e garantir os três pontos. Com a vitória, as vice-campeãs assumem a vice-liderança do Grupo E. Na próxima partida elas enfrentam os Estados Unidos, que está em primeiro lugar por conta do saldo de gols.

França para em Spencer e Jamaica arranca empate de forma aguerrida

A madrugada do dia 23 foi histórica para a seleção jamaicana. Ao empatar com a França em jogo válido pelo Grupo F, as africanas conquistaram o primeiro ponto do país na história dos Mundiais.

A defensora jamaicana Allyson Swaby e a atacante francesa Eugenie Le Sommer disputam a bola durante partida da Copa do Mundo de 2023. Foto: Franck Fife/AFP

Continua após a publicidade

O empate, no entanto, não foi fácil. Favorita, as europeias castigaram a defesa jamaicana desde o começo do primeiro tempo e só não saíram na frente do placar porque a goleira Spencer brilhou ao longo da partida.

Na segunda etapa, o domínio francês foi completo, mas a Jamaica soube sofrer e segurou o zero a zero. A notícia ruim para a equipe foi a expulsão de Khadija Shaw, sua principal jogadora. Com o empate, um cenário positivo se desenha para o Brasil no Grupo F. Caso confirme o favoritismo contra o Panamá, a seleção brasileira ocupará a liderança isolada do seu grupo.

Próximos jogos

24/07