Resumo da Copa: França derrapa, Argentina passa em 1º e Brasil reserva; o melhor da quarta no Catar

Mais dois confrontos de oitavas de final da Copa do Mundo foram definidos nesta quarta-feira, 30, após a realização da terceira e última rodada dos Grupos C e D no Mundial do Catar.

A Argentina venceu a Polônia, garantiu a liderança da Chave C, e vai enfrentar, no próximo sábado, a Austrália, que derrotou a Dinamarca e ficou na segunda colocação do Grupo D. Apesar da derrota, os poloneses permanecem na competição e vão disputar uma vaga nas quartas contra a França, que já classificada, perdeu para a Tunísia pelo placar de 1 a 0.

Ainda pela chave C, México derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, mas o placar foi insuficiente para a classificação da equipe da América do Norte. Por conta da precoce eliminação, o técnico Tata Martino não é mais treinador da seleção mexicana.

O Brasil, que só entra em campo na próxima sexta-feira, deve poupar os principais titulares contra Camarões. Já garantida nas oitavas — e praticamente na primeira colocação — a equipe comandada pelo técnico Tite deverá ter ainda Daniel Alves, de 39 anos, como o capitão do time no jogo contra a seleção africana.

Resultados dos jogos desta quarta-feira, 30 de novembro

Tunísia 1 x 0 França

Apática, a França foi a campo com nove reservas e perdeu para a Tunísia por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Foi a primeira vitória tunisiana sobre os franceses na história. Com o resultado, a França avança à próxima fase em primeiro lugar e a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1 a 0, se classifica na segunda posição. Já os tunisianos, que fizeram por merecer a vitória, foram eliminados.

Apesar da vitória sobre os atuais campeões mundiais, a Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo com a vitória da Austrália em cima da Dinamarca. Foto: Tolga Bozoglu / EFE

Austrália 1 x 0 Dinamarca

A Austrália não perdoou o futebol pobre apresentado pela Dinamarca nesta quarta-feira e bateu os europeus por 1 a 0, na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo, e avançou às oitavas de final. No início do segundo tempo, enquanto o jogo estava empatado, chegou a perder a segunda colocação para a Tunísia, que marcou 1 a 0 contra a França no outro jogo da chave, mas reagiu imediatamente e balançou a rede com Leckie dois minutos depois do gol tunisiano.

Polônia 0 x 2 Argentina

O drama argentino chegou ao fim. Depois de estrear com derrota na Copa do Mundo do Catar, passar duas rodadas sob pressão, fazendo contas, e ainda ver Lionel Messi perder um pênalti nesta quarta-feira quando o placar estava 0 a 0, a seleção sul-americana confirmou o favoritismo no Grupo C com grande apresentação e vitória sobre a Polônia, por 2 a 0, no Estádio 974, em Doha. O triunfo serviu para garantir a primeira colocação e fugir de um confronto com a França já nas oitavas de final. A rival será a Austrália, sábado, às 16 horas. Apesar do revés, os poloneses também avançaram, no saldo de gols, graças a gol da Arábia Saudita nos acréscimos, diante do México, e vão desafiar a seleção de Mbappé, atual campeã, ao meio-dia de domingo.

Mesmo com pênalti perdido por Messi, seleção argentina vence Polônia, garante liderança do Grupo C e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: Dylan Martinez /Reuters

Arábia Saudita 1 x 2 México

México e Arábia Saudita estão eliminados da Copa do Mundo do Catar. A seleção mexicana venceu o confronto desta quarta-feira com os sauditas por 2 a 1, no Estádio Lusail, mas se despede do torneio pelo saldo de gols, que favorece a Polônia (0 a -1). É a primeira vez desde 1994 que a seleção mexicana não avança às oitavas de final. Foram sete Mundiais seguidos passando da fase de grupos.

Seleção Brasileira

Contra Camarões, Brasil vai de reservas e Daniel Alves como capitão

A classificação antecipada da seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar fez Tite abandonar o mistério que havia adotado antes dos dois primeiros compromissos da equipe no Mundial. A comissão técnica divulgou a escalação que enfrentará Camarões e confirmou que vai lançar mão de uma formação composta por reservas. Há, porém, três posições cujas vagas estão em aberto. Sem Thiago Silva, caberá a Dani Alves usar a braçadeira de capitão.

A escalação será formada por: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred/Bruno Guimarães e Everton Ribeiro/Rodrygo; Antony, Gabriel Martinelli e Pedro/Gabriel Jesus.

