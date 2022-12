Resumo da Copa: França vence Marrocos e define tri contra a Argentina; o melhor da quarta no Catar

A Copa do Mundo do Catar conheceu nesta quarta-feira, 14, a sua segunda finalista do torneio e a adversária da Argentina na decisão será a França. A equipe Kylian Mbappé e companhia, atuais campeões do Mundo, derrotaram o Marrocos no Estádio Al Bayt, em Khor, por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani. A partida, que vai coroar uma das equipes com o tricampeonato, será disputada no domingo, 18, ao meio-dia (horário de Brasília) no Estádio Lusail.

França 2 x 0 Marrocos

A Copa do Mundo encerrará no próximo domingo com um novo tricampeão. Campeã em 1998 e 2018, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira e garantiu vaga na decisão com a Argentina, que venceu as edições de 1978 e 1986. Aos marroquinos, caberá a busca por um inédito terceiro lugar em jogo com a Croácia, no sábado.

Por si só, uma semifinal de Copa do Mundo já geraria enorme expectativa, mas esta da quarta-feira no Al Bayt era especialmente peculiar. De um lado estava a França, atual campeã, uma das favoritas desde sempre ao troféu e que vem sendo liderada por Kylian Mbappé, artilheiro da competição ao lado de Messi, ambos com cinco gols. Do outro estava o Marrocos, cujo melhor desempenho num Mundial havia sido uma etapa de oitavas de final há 36 anos e era tido como mero coadjuvante no Catar.

France's Kylian Mbappe hugs Morocco's Achraf Hakimi at the end of the World Cup semifinal soccer match between France and Morocco at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Wednesday, Dec. 14, 2022. France won 2-0 and will play Argentina in Sunday's final. (AP Photo/Manu Fernandez) Foto: AP / AP

Neymar em festa

Neymar organiza festa em São Paulo dias depois da eliminação do Brasil na Copa e recebe críticas

Neymar virou alvo de críticas nas redes sociais após organizar uma festa poucos dias após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O evento foi realizado em São Paulo, de forma discreta para não chamar a atenção da imprensa e de torcedores. Entretanto, a celebração não passou despercebida. Alguns imagens foram divulgadas nas redes.

Segundo informações do jornal Extra, do Rio, a comemoração ocorreu na casa de Rafaella Santos, irmã de Neymar, e contou com a participação do atacante Antony, companheiro do camisa 10 na seleção e que também estava no Catar para a disputa do Mundial. Quem também participou da festa foi o campeão mundial de surfe Gabriel Medina, amigo de longa data de Neymar. Os músicos João Gomes, Livinho e MC Daniel também estiveram no local, de acordo com a apuração.

Seleção Argentina

Técnico da Argentina pede torcida de brasileiros na Copa do Mundo

Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, pediu a torcida dos brasileiros na Copa do Mundo, deixando a rivalidade histórica de lado.“Esperamos que os torcedores brasileiros estejam com a gente, porque seria muito importante para a América do Sul. E tomara que assim seja”, afirmou Scaloni, em coletiva. O técnico se diz fã dos brasileiros e aposta na união sul-americana na torcida pela oportunidade de a Argentina erguer a taça do Mundial no Catar.

Messi confirma que se despedirá da seleção argentina e das Copas na final de domingo

Lionel Messi tratou de acabar com qualquer esperança da torcida argentina após brilhar novamente na Copa do Mundo do Catar, na vitória sobre a Croácia, na terça-feira, 13. Apesar dos seguidos elogios que vem recebendo, o atacante reiterou que não pretende disputar o Mundial de 2026, quando teria 39 anos.

“É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final. É muito emocionante o que estou vivendo nesta competição, é emocionante ver a reação das pessoas, aqui e na Argentina”, declarou o jogador do Paris Saint-Germain.

Vovó argentina’ viraliza nas redes ao comemorar vitórias da seleção

Com a classificação para a final da Copa do Mundo do Catar e a chance de conquistar o tricampeonato mundial, a Argentina está em festa. Pessoas de todas as gerações cantam e celebram o time comandado por Lionel Messi e, no meio de toda essa euforia, uma torcedora ganhou as redes sociais com suas celebrações.

Trata-se de Cristina, uma senhora de 76 anos que ficou conhecida na internet como “abuela, la, la lá”. Tudo começou na partida contra a Polônia, quando os argentinos ganharam o jogo por 2 a 0 e confirmaram sua classificação para as oitavas de finais.

Segurança morre após sofrer queda em estádio que será palco da final da Copa

Os organizadores da Copa do Mundo do Catar anunciaram nesta quarta-feira a morte de um segurança após sofrer uma queda no Lusail Stadium, no sábado. John Njau Kibue foi levado para o hospital imediatamente, ficou sob cuidados na unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

Repórter Grant Wahl tinha aneurisma e morreu após sofrer rompimento de artéria, indica autópsia

A causa da morte do célebre jornalista americano Grant Wahl foi revelada nesta quarta-feira. A autópsia indicou que o profissional, que passou mal e morreu enquanto cobria a partida entre Holanda x Argentina, sofreu uma grave ruptura em uma artéria do coração. A informação foi divulgada pela família do repórter. Ele tinha 49 anos.

Segundo o The New York Times, a autópsia de Wahl foi realizada em Nova York, nos EUA, um dia depois de o corpo do jornalista ser repatriado. Exames apontam que ele sofreu um aneurisma, um enfraquecimento do vaso sanguíneo que muitas vezes passa despercebido, seguido de uma uma “ruptura catastrófica na aorta torácica ascendente”, que transporta sangue oxigenado do coração.

