Resumo da Copa: gols, protestos e choro iraniano; confira os destaques do segundo dia do Mundial

Publicidade

No segundo dia de Copa do Mundo do Catar, seis seleções entraram em campo para finalizar a rodada inicial de jogos dos grupos A e B no Mundial. Na primeira partida do dia, às 10h, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e goleou os adversários por 6 a 2. No jogo seguinte. a Holanda sofreu contra Senegal, mas também conseguiu a primeira vitória na Copa ao vencer os africanos por 2 a 0, com os gols saindo apenas no final. Para fechar o dia, Estados Unidos e País de Gales empataram em 1 a 1 no Estádio Al Rayyan, resultado que deu à Inglaterra a liderança isolada em sua chave.

Leia também Bale salva País de Gales de derrota diante dos EUA em duelo de tempos distintos na estreia na Copa

Além das 12 bolas na rede, o dia também teve protestos realizados no jogo entre ingleses e iranianos, emoção de mulheres iranianas ao poder assistir uma partida das arquibancadas, repórter sendo impedido de entrar no estádio, entrevista de Messi e também brasileiros em campo, seja treinando e se preparando para a estreia contra a Sérvia na próxima quinta-feira, 24, como também apitando: os árbitros Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio estiveram em ação nesta segunda.

Seleção brasileira

Sob olhares da família real do Catar, a seleção brasileira treinou e Tite manteve o mistério sobre a escalação para a partida de estreia, contra a Sérvia nesta quinta-feira. Com isso, ainda não se sabe se Vini Jr. ou Paquetá estará no time titular. Na coletiva, Richarlison saiu em defesa de Neymar, que foi criticado e chamado de arrogante por jornal alemão por ter postado uma foto com a sexta estrela no uniforme brasileiro.

Brasil manteve preparação para a estreia contra a Sérvia nesta segunda-feira.

Goleada da Inglaterra

Continua após a publicidade

A Inglaterra não deu chances para a zebra na sua estreia no Catar. Com três gols em cada tempo, a equipe do treinador Gareth Southgate goleou o Irã por 6 a 2, com dois de Saka, e outros anotados por Bellingham (o primeiro jogador nascido no século 21 a marcar em mundiais), Sterling, Rashford e Jack Grealish. O último comemorou seu gol o dedicando a Finlay, um garoto de 11 anos que tem paralisia cerebral, e que ensinou ao atacante a dança exibida na celebração. O jogo foi apitado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.

Inglaterra comemora um dos seis gols marcados sobre o Irã na goleada por 6 a 2 aplicada em partida válida pelo Grupo B. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Protestos

Os jogadores do Irã e da Inglaterra realizaram protestos antes da partida desta segunda. Mas, por motivos diferentes. Enquanto os ingleses se ajoelharam em gesto contra o racismo, os iranianos se recusaram a cantar o hino nacional quando estavam perfilados no gramado. O silêncio foi uma forma que os atletas encontraram para mostrar que são contrários ao regime teocrático do Irã.

Choro

Ainda no jogo entre Inglaterra e Irã, uma cena comovente foi captada pelas câmaras. Das arquibancadas, uma torcedora iraniana foi às lágrimas durante a execução do hino do seu país. As mulheres foram impedidas de entrar em estádios logo após a revolução islâmica no Irã em 1979. Após protestos em 2019, a Fifa ordenou que o país permitisse o acesso de mulheres aos estádios. Desde então, elas foram autorizadas a participar de algumas partidas.

DOHA CATAR ESPORTES TORCEDORA CHORA IRAN 21-11-2022 COPA DO MUNDO NO CATAR Torcedora iraniana chora por conseguir frequentar estádio de futebol. No Irã, as mulheres são proibidas de ir a esses locais. FOTO TV FIFA

Continua após a publicidade

Vitória sofrida

A Holanda teve dificuldade para vencer o Senegal na partida que fechou a primeira rodada de jogos do Grupo A. Mas a equipe de Louis van Gaal se beneficiou de falhas do sistema defensivo senegalês para conquistar a vitória com gols de Gakpo, aos 39, e Klaassen, aos 54 minutos do segundo tempo.

Primeiro empate

Estados Unidos e País de Gales fecharam o dia de jogos com um empate em 1 a 1, o primeiro desta edição. O gol dos norte-americanos foi marcado por Tomothy Weah, filho do ex-jogador e eleito melhor do mundo em 1995, George Weah, que também é presidente da Libéria. País de Gales, que voltou a jogar uma Copa do Mundo depois de 64 anos, empatou com o capitão Gareth Bale, de pênalti.

Bale comemora o gol de empate de País de Gales contra os Estados Unidos. Foto: Hannah Mcka/Reuters

Barrado

O jornalista norte-americano Grant Wah relatou que foi detido por seguranças na entrada do estádio antes da partida entre Estados Unidos e País de Gales por estar vestindo uma camiseta com a estampa de um arco-íris. Ele descreveu o episódio nas suas redes sociais e disse que conseguiu ter acesso à área de imprensa 30 minutos depois de ser abordado. “Estou bem, mas foi uma provocação desnecessária. Estou na área destinada à imprensa, ainda vestindo minha camiseta. Fiquei detido por quase meia hora. Vamos, gays”, escreveu.

Continua após a publicidade

Proibição

Fifa ameaça punir com cartão amarelo os capitães da seleções que usarem braçadeira nas cores do arco-íris em apoio à comunidade LGBT+. Sete equipes do mundial, interessadas em defender a causa, acataram a decisão com protestos e afirmaram que vão adotar outros formas de manifestação.

Despedida de Messi

Na véspera da estreia da Argentina diante da Arábia Saudita, às 7h (de Brasília) desta terça-feira, 22, Lionel Messi confirmou que o torneio será sua última Copa do Mundo e, portanto, a última chance de conquistar o título que vem perseguindo ao longo da carreira. Esta é a quinta Copa da carreira do craque. “É o meu último Campeonato do Mundo e a última oportunidade de alcançar o último desejo que sempre tive”, afirmou o craque em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Doha, no Catar.













Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade