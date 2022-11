Resumo da Copa: grupos A e B definidos, festa em Senegal e Alex Sandro lesionado; a terça no Catar

Publicidade

Os jogos da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começaram nesta-feira, 29, com partidas dos grupos A e B. em clima de decisão, Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos venceram seus jogos e avançaram para as oitavas de final do torneio. Equador, País de Gales e Irã, que ainda sonhavam com uma vaga, ficaram pelo caminho.

A seleção do Catar, que já entrou em campo eliminada do Mundial, voltou a perder e encerra a sua primeira participação em uma Copa do Mundo com três derrotas e apenas um gol feito.

Os jogos desta terça também começaram a definir as oitavas da Copa, que começam no próximo sábado. Holanda x Estados Unidos, no dia 3, e Inglaterra x Senegal, no dia 4, se enfrentam no final de semana de olho em duas das oito vagas entre as melhores seleções do Mundial.

Pela seleção brasileira, a novidade ficou por conta da lesão no quadril do lateral-esquerdo Alex Sandro e a sua provável ausência na partida contra Camarões, na próxima sexta-feira, 2 de dezembro. Alex Telles deverá ser o substituto.

Fora de campo, o número mortes de operários que morreram nas obras da Copa do Mundo voltou a ser pauta no dia. Depois que um dos diretores responsáveis pela organização do torneio declarou que cerca de 500 pessoas perderam a vida enquanto trabalharam para erguer as estruturas do Mundial, o Comitê organizador da competição soltou uma nota corrigindo o diretor, alegando que o número tinha sido bem inferior em relação ao que fora anunciado.

Resultados dos jogos desta terça-feira, 29 de novembro

Catar 0 x 2 Holanda

Sem sustos, mas ainda sem convencer, a Holanda confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira. A tradicional equipe europeia esbanjou superioridade no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, e venceu por 2 a 0 o Catar, o pior anfitrião da história de um Mundial. A equipe da casa já estava eliminada antes mesmo de entrar em campo.

Holanda venceu o Catar por 2 a 0 na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Foto: John Sibley / REUTERS

Equador 1 x 2 Senegal

Em partida animada nesta terça-feira, Senegal derrotou o Equador por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez na sua história. A primeira foi no Mundial de 2002. Sarr e Koulibaly marcaram para os senegaleses, enquanto Caicedo anotou o gol solitário equatoriano.

Povo senegalês fez a festa nas ruas do país depois da classificação da vitória de Senegal sobre o Equador. Foto: Zohra Bensemra/REUTERS

Inglaterra 3 x 0 País de Gales

Em um jogo travado e envolto em tensão, a qualidade individual surge como fator de desequilíbrio. No duelo entre Inglaterra e País de Gales, nesta terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo, o talento de Marcus Rashford falou mais alto. O atacante do Manchester United impulsionou a Inglaterra rumo à vitória por 3 a 0 diante de País Gales no Estádio Ahmad Bin Ali e garantiu a classificação de sua equipe na ponta do Grupo B.

Com dois gols de Rashford, Inglaterra derrotou País de Gales por 3 a 0 e terminou na liderança do Grupo B da Copa do Mundo. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Irã 0 x 1 Estados Unidos

Os Estados Unidos conseguiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo ao venceram a seleção do Irã, por 1 a 0, nesta terça-feira, 29, com gol de Christian Pulisic. A vitória, porém, não foi o suficiente para os norte-americanos ficarem na liderança do Grupo B, uma vez que a Inglaterra também venceu a sua partida, contra País de Gales, por 3 a 0, e chegou a 7 pontos conquistados.

Seleção Brasileira

Lesão de Alex Sandro

A seleção brasileira ganhou um novo desfalque por lesão para o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O lateral esquerdo Alex Sandro, que saíra de campo mais cedo na partida diante da Suíça reclamando de dores, passou por exame de imagem na manhã desta terça-feira que apontou para uma lesão muscular no quadril esquerdo. Com isso, ele está vetado para a partida diante de Camarões.

Providências sobre o gramado

A seleção brasileira está preocupada com a condição do gramado do Estádio 974, onde o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 nessa segunda-feira, e onde provavelmente irá jogar novamente na semana que vem, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Para que isso aconteça, basta o Brasil encerrar a fase na primeira colocação. “Algo tem que ser feito”, afirmou o coordenador da seleção, Juninho Paulista.

Gripe

Os sintomas gripais que ao menos três dos 26 atletas da seleção brasileira apresentaram na primeira semana na Copa do Mundo do Catar não foram suficientes para que eles eles passassem por testes de covid-19, segundo avaliação dos médicos que compõem a delegação em Doha. Por isso, a junta médica fez a avaliação de que Neymar, Antony e Lucas Paquetá não precisavam ser submetidos aos exames para a detecção da doença.

Por conta de uma lesão no quadril, Alex Sandro deverá ser ausência na partida contra Camarões na próxima sexta-feira. Foto: Hannah Mckay/Reuters

Polêmica

A organização da Copa do Mundo do Catar admitiu nesta terça-feira que cerca de 500 operários imigrantes morreram durante os preparativos para a disputa do Mundial. O anúncio foi feito por Hassan Al Thawadi, um dos chefes da organização da competição, em entrevista ao canal britânico TalkTV.

Em uma nota à imprensa, divulgada após a entrevista, o Comitê da Copa “corrigiu” seu diretor e disse que o número citado por al-Thawadi se referia a “estatísticas nacionais cobrindo o período de 2014-2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho (414) em todo o país no Catar, cobrindo todos os setores e nacionalidades.”

O comitê informou também que o número total de mortes na preparação para a Copa foi de apenas 40 pessoas. Eles dizem que 37 foram considerados incidentes não relacionados ao trabalho, como ataques cardíacos, e três de incidentes no local de trabalho.

O jornal britânico Guardian revelou uma investigação em fevereiro do ano passado que o número de mortos teria atingido pelo menos 6.500 estrangeiros. Até o início dos jogos, o Catar só havia reconhecido 40 mortes nas construções dos estádios, número bem inferior do divulgado oficialmente.

Ativistas protestam contra a Copa do Mundo ser realizada no Catar. Foto: Benoit Tessier/Reuters