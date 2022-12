Resumo da Copa: Marrocos elimina Espanha e Portugal goleia com C.Ronaldo no banco; a terça no Catar

Na terça-feira que finalizou todos os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, o Marrocos foi a grande surpresa. Os africanos neutralizaram a Espanha, seguraram o 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, e derrotou a equipe de Luis Enrique nos pênaltis. Os marroquinos eliminaram uma das favoritas ao título e avançaram, pela primeira vez na história, para as quartas do Mundial.

O próximo adversário do Marrocos, único representante da África no no Catar, será Portugal, que goleou a Suíça por 6 a 1 no Estádio Lusail, com o brilho do jovem atacante Gonçalo Ramos. Aos 21 anos, o jogador do Benfica foi escolhido por Fernando Santos para substituir Cristiano Ronaldo, que foi colocado no banco de reservas por opção do treinador português.

Ramos marcou três gols, e se tornou um dos mais jovens jogadores portugueses a marcar em uma Copa do Mundo.

Resultados dos jogos desta terça-feira, 6 de dezembro

Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha

Em partida histórica, o Marrocos eliminou a Espanha, nos pênaltis, e está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar pela primeira vez na história. A classificação veio após um empate sem gols com a favorita, nesta terça-feira, no Estádio Education City. Os marroquinos são a única seleção africana a permanecer no torneio. Os espanhóis perderam todas as penalidades e viram o goleiro Bounou pegar duas cobranças. Com o revés por 3 a 0 na marca da cal, a Roja mantém um tabu de 12 anos sem passar das oitavas.

Leia o relato completo da partida

Assista aos melhores momentos da partida

Marrocos conseguem a classificação para as quartas de final após bater a Espanha nos pênaltis. Foto: JAVIER SORIANO/AFP

Portugal 6 x 1 Suíça

Futebol, sua magia e roteiros inesperados. No dia em que o técnico Fernando Santos ousou e resolveu barrar Cristiano Ronaldo, deixando o astro no banco de reservas por 74 minutos, coube ao jovem substituto, Gonçalo Ramos, de somente 21 anos e apenas 33 minutos em campo até então com a camisa da seleção portuguesa, se transformar no grande destaque na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça no Lusail Stadim, com um hat-trick. Com a vitória imponente e os três gols do menino do Benfica, os portugueses carimbaram a última vaga às quartas de final, para encarar o surpreendente Marrocos, sábado, ao meio-dia.

Leia o relato completo da partida

Assista aos melhores momentos da partida